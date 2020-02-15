Партпроект «Единой России» помог устранить 1,5 тыс. нарушений в сфере ЖКХ

Это – необоснованные платежи в квитанциях на оплату ЖКУ, нарушения при проведении собраний собственников многоквартирных домов и другие, добавил депутат

В прошедшем году партпроект «Единой России» «Школа грамотного потребителя» помог ликвидировать 1,5 тыс. нарушений в сфере ЖКХ, в том числе необоснованных платежей за оказание жилищно-коммунальных услуг. Об этом ER.RU рассказал координатор партпроекта, депутат Мосгордумы Александр Козлов.

«Школа грамотного потребителя» реализуется почти в 60 регионах страны. Благодаря активистам партпроекта в прошедшем году нам удалось выявить и устранить более полутора тысяч нарушений в сфере ЖКХ. Это – необоснованные платежи в квитанциях на оплату жилищно-коммунальных услуг, нарушения при проведении собраний собственников многоквартирных домов, а также локальные нарушения управляющих организаций при управлении МКД», — рассказал координатор партпроекта.

Козлов отметил, что в течение года более миллиона человек по всей стране смогли повысить свои знания в сфере ЖКХ благодаря образовательным программам «Школы грамотного потребителя». «Мы проводили лекции для старших по домам и жителей, вебинары, наши интерактивные мероприятия», — поделился Козлов.

Отдельно федеральный координатор партпроекта отметил десять лучших региональных «Школ грамотного потребителя».«В топ 10 вошли школы Московской, Кемеровской, Ульяновской, Новгородской, Тамбовской областей, республик Татарстан, Удмуртия, Ямало-Ненецкого автономного округа, области, Москвы, Камчатского края. Например, в Ульяновской области ведется большая работа во дворах многоквартирных домов, постоянно осуществляется общественный контроль за ходом благоустройства и капитального ремонта домов. Кузбассцы в своей работе активно используют современные технологии. Например, выпускают мультфильмы, делают видеоролики. Они делают акцент на работе с подрастающим поколением – пытаются заинтересовать ребят прийти работать в отрасль, что сегодня крайне востребовано. В Новгородской области на протяжении нескольких лет внедрен четкий механизм общественного контроля активисты следят за деятельностью управляющих компаний. Каждый год ими составляется рейтинг худших управляющих компаний, который пользуется авторитетом и среди жителей, и среди самих УК», — рассказал координатор партпроекта.