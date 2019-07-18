Партийный билет вручен новому члену «Единой России» Ивану Турантаеву

Новый билет партийца инвалид по зрению 1 группы Иван Турантаев получил из рук Секретаря Якутского регионального отделения Партии Сахамина Афанасьева.

Ряды «Единой России» пополнились человеком, который всю свою жизнь доказывает, что даже абсолютно незрячий может быть политически активным, участвовать в выборах, выражать свое право избирателя. И у него это неплохо получается. Его зовут Иван Турантаев.

Иван Лаврентьевич инвалид первой группы по зрению. Родился 15 июня 1958 года в Бахсытском наслеге Чурапчинского улуса. Юноша, тянувшийся к знаниям, обществу, в 1976-м перебрался в Якутск.

Город ему сразу понравился, здесь он нашел любимую работу: устроился в Якутский горпромкомбинат обивщиком и пошивщиком матрасов. Работал до последнего дня, пока предприятие не ликвидировалось. Случилось это в постперестроечном 1987 году.

Все эти годы рядом с ним была его надежная подруга – любимая жена Наталья Иннокентьевна. Супруги родили троих детей: двух дочерей и сына. Появились на свет четверо внуков. В 1999-м Наталья Иннокентьевна ушла в мир иной. Иван Лаврентьевич не остался в одиночестве. В его доме всегда царит хорошее настроение: вместе с любимым отцом живут дочери и внук, которые ухаживают, сопровождают его повсюду.

«Я решил вступить в Партию «Единая Россия», потому что в Год консолидации в РС(Я) должна быть сила, сплачивающая общество. Я внимательно слежу за новостями, как международными, так и российскими и республиканскими. Хожу в библиотеку, слушаю телевизор и радио. Много чего происходит в мире. Сегодня нужно ядро, которое объединило бы россиян в целом и якутян в частности. Такой силой я вижу только партию «Единая Россия», — сказал пополнивший ряды единороссов Иван Турантаев.