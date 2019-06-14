Партийные ряды пополняются новыми членами

В Региональном исполнительном комитете вручен партийный билет новому члену «Единой России» — заместителю главы Оленекского национального наслега Христофору ВАСИЛЬЕВУ.
Партийный билет вручила заместитель руководителя – начальник отдела партийного строительства Анко ИВАНОВА со словами благодарности за активную работу и напутствием настраиваться на серьезную работу и добиваться высоких результатов «Единой России» на выборах всех уровней.
Христофор Павлович Васильев имеет достаточный опыт руководителя. Помимо поста заместителя главы в администрации села Оленек, он возглавляет Оленекское местное отделение «Молодой Гвардии Единой России».
Источник: Пресс-служба ЯРО ВПП «Единая Россия».