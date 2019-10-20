Партия поздравляет якутянок с Днем матери

С Днем матери женщин-якутянок сердечно поздравляет секретарь Якутского регионального отделения партии «Единая Россия» Сахамин АФАНАСЬЕВ.

Дорогие женщины, матери!

От всей души поздравляю вас с Днем матери!

Этот добрый и светлый праздник посвящен самому дорогому и близкому человеку – маме. Она первая, кто приходит на помощь в трудные моменты, находится с нами рядом в минуты радости и печали.

С первых дней жизни именно мама – наша главная надежда и опора. Материнская любовь ярким светом озаряет наше детство и дает нам силы пережить все невзгоды во взрослом возрасте.

Материнство – великий дар и огромная ответственность. Нет более высокого предназначения на земле, чем подарить человеку жизнь, и нет большего счастья, чем видеть, что твой ребенок растет счастливым, достойным человеком.

Низкий вам поклон, дорогие женщины — матери, бабушки, за великий материнский подвиг, за тепло ваших сердца и душевную щедрость! Пусть ваша забота, мудрость и терпение приумножат успехи ваших детей.

В этот праздничный день желаю всем мамам крепкого здоровья, добра и семейного благополучия! Пусть вас всегда окружает забота родных и близких!

Напомним, Указом Президента Республики Саха (Якутия) от 2 сентября 1993 года № 532 День матери отмечается ежегодно в третье воскресенье октября.

В России праздник День матери учреждён в 1998 году. В соответствии с Указом президента России Б. Н. Ельцина от 30 января 1998 года № 120 «О Дне матери» праздник отмечается в последнее ноябрьское воскресенье.

