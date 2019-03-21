Партия поздравила Елену Голомареву

С днем рождения известного якутского политика Елену Голомареву поздравили однопартийцы.

Сегодня празднует день рождения Елена Голомарева, заместитель Секретаря РО, член Президиума Регионального политического совета ЯРО Партии «Единая Россия», руководитель Региональной общественной приемной Председателя Партии Д.А. Медведева в Республике Саха (Якутия), член фракции Партии «Единая Россия» в Госсобрании (Ил Тумэн) РС(Я), председатель Постоянного комитета Госсобрания (Ил Тумэн) РС(Я) по вопросам коренных малочисленных народов Севера и делам Арктики, член Комитета по бюджету, финансам, налоговой и ценовой политике, вопросам собственности и приватизации и Комитета по селу и аграрной политике.

Праздничный для Елены Христофоровны день начался с получения Правительственных телеграмм от соратников по Партии «Единая Россия».

Первой поступило поздравление от заместителя Председателя Государственной Думы РФ Федерального Собрания РФ, руководителя фракции Партии «Единая Россия» в Госдуме РФ Сергея Неверова.

Оптимизма, счастья и благополучия желает автор следующей телеграммы – депутат Государственной Думы РФ, руководитель Дальневосточного межрегионального координационного совета Сергей Сопчук.

К теплым поздравлениям присоединяется коллектив Регионального исполнительного комитета ЯРО ВПП «Единая Россия» и желает Елене Христофоровне успешной, плодотворной работы на благо Республики Саха (Якутия), для развития Арктики и улучшения жизни народов Крайнего Севера.