22.09.2022
20:00
112
Происшествия
Партия поддельной водки изъята из гаража якутянина
Более 2,5 тысячи литров поддельной водки различных наименований приобрёл 50-летний житель Якутска для последующей продажи, сообщает тгк МВД Медиа. Однако реализовать контрафактную продукцию не успел, факт хранения нелегального товара с целью сбыта выявили полицейские. Из арендуемых подозреваемым гаражных боксов, а также из принадлежащего предпринимателю магазина оперативниками было изъято порядка более 5 тысяч немаркированных бутылок горячительного объёмом 0,5 литра каждая. Стоимость изъятой продукции превышает 1,3 млн рублей. Следственной частью Следственного управления МУ МВД России «Якутское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ.
Фото: тгк МВД Медиа
Источник: тгк МВД Медиа
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