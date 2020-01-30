30.01.2020
11:53
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Общество

«Партия добрых дел» начала свою работу в Якутии

                Календарь «Партия добрых дел» начался с январской акции «Мой выбор». В рамках акции Центр поддержки гражданских инициатив Якутского регионального совета сторонников партии «Единая Россия» совместно с организациями проводят профориентационные экскурсии для учащихся старших классов, воспитанников социальных учреждений и школьников с ограниченными возможностями здоровья. Цель акции – помочь выпускникам определиться с выбором будущей профессии.

                Первая экскурсия прошла в Якутской государственной сельскохозяйственной академии на базе Экономического и Инженерного факультетов.

                «Календарь «Партия добрых дел» — это двенадцать всероссийских социально направленных акций, приуроченных к государственным и международным
праздничным датам, которые будут проходить в течение 2020 года», — отметил региональный координатор Центра поддержки гражданских инициатив, член совета сторонников партии «Единая Россия» Святослав СОФРОНЕЕВ.

Фото: Пресс-служба ЯРО ВПП "Единая Россия".
Источник: Пресс-служба ЯРО ВПП "Единая Россия".
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