«Партия добрых дел» начала свою работу в Якутии
Календарь «Партия добрых дел» начался с январской акции «Мой выбор». В рамках акции Центр поддержки гражданских инициатив Якутского регионального совета сторонников партии «Единая Россия» совместно с организациями проводят профориентационные экскурсии для учащихся старших классов, воспитанников социальных учреждений и школьников с ограниченными возможностями здоровья. Цель акции – помочь выпускникам определиться с выбором будущей профессии.
Первая экскурсия прошла в Якутской государственной сельскохозяйственной академии на базе Экономического и Инженерного факультетов.
«Календарь «Партия добрых дел» — это двенадцать всероссийских социально направленных акций, приуроченных к государственным и международным
праздничным датам, которые будут проходить в течение 2020 года», — отметил региональный координатор Центра поддержки гражданских инициатив, член совета сторонников партии «Единая Россия» Святослав СОФРОНЕЕВ.
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