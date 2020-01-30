«Партия добрых дел» начала свою работу в Якутии

Календарь «Партия добрых дел» начался с январской акции «Мой выбор». В рамках акции Центр поддержки гражданских инициатив Якутского регионального совета сторонников партии «Единая Россия» совместно с организациями проводят профориентационные экскурсии для учащихся старших классов, воспитанников социальных учреждений и школьников с ограниченными возможностями здоровья. Цель акции – помочь выпускникам определиться с выбором будущей профессии.

Первая экскурсия прошла в Якутской государственной сельскохозяйственной академии на базе Экономического и Инженерного факультетов.