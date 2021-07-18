Партийцы Якутска отправляются на тушение лесных пожаров

Секретарь Якутского местного отделения партии «Единая Россия», председатель Якутской городской Думы Альберт Семенов призвал местные первички создать отряд для тушения лесных пожаров.

На совещании по видеоконференцсвязи решили, что в него войдут добровольцы — секретари первичных организаций Якутска и другие партийцы.

На закупку снаряжения и питания будут направлены средства, собранные членами и сторонниками партии, неравнодушными гражданами, а также членские взносы партийцев.

После согласования с оперштабом по тушению пожаров будет определено место дислокации отряда.