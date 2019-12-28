Партийцы посетили Якутский научный центр комплексных медицинских проблем

Представители региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева посетили Якутский научный центр комплексных медицинских проблем

В последнее время в учреждении разгораются не шуточные баталии — быть или не быть медицинскому учреждению, а если быть, то под чьим ведомством — Федеральным или Республиканским; с каким бюджетом; с каким количеством персонала; и удастся ли при этом сохранить все квалицированные медицинские кадры? Во всем этом выездная комиссия попыталась разобраться.

По инициативе Елены Голомаревой председателя комиссии по обращению граждан к Председателю Партии Д.А. Медведеву, была инициирована выездная комиссия с целью посещения больницы ЯФАН с участием членов комиссии президиума регионального политического совета партии, сотрудников региональной общественной приемной партии «Единая Россия», Валерием Лютым главой исполкома «Общероссийского народного фронта».

Беседа с представителями данного медицинского учреждения началась очень эмоционально — с выступления главного врача больницы. Основная проблема заключается в том, что здание, в котором находится больница, не принадлежит ей, так на сегодняшний день подписан всего лишь пятилетний договор на использование помещения по адресу ул. Кулаковского 6.

Со слов руководителя больницы следует, что в больнице работают научные сотрудники, штат больницы полностью укомплектован, в состав больницы входит поликлиника и стационар, который обслуживает 10 тысяч человек. Из общего финансирования больницы 80% уходит в фонд оплаты труда. До недавнего времени существовали разногласия с сотрудниками гинекологического и кардиологического отделения, произошла ротация сотрудников, из 17 сокращенных человек из перечисленных отделений, 12 прошли переобучение, а 5-ти сотрудникам научного центра подыскали должности в других больницах с аналогичной заработной платой.

Выездная комиссия посетила все отделение больницы, пообщалась с пациентами больницы, а также с сотрудниками больницы. В ходе беседы с медперсоналом разных отделений, выяснилось, что люди работают по много лет, задержек по выплате заработной платы нет, стимулирующие выплачиваются вовремя, регулярно начисляются премии, жалоб в адрес руководства медучреждения нет. Получается, что единственная проблема медучреждения — это само помещение, в котором больница располагается. До сих пор не понятно, в чьем ведении оно будет.

«В результате было принято решение о том, что после новогодних каникул необходимо организовать встречу руководства больницы с зампредом республики Ольгой Балабкиной, руководителем минздрава Еленой Борисовой и балансодержателем здания, в котором находится больница ЯФАН, чтобы принять дальнейшие шаги, общественная приемная будет держать на контроле это обращение», — прокомментировала Елена Голомарева, руководитель региональной общественной приемной председателя партии ЕР Дмитрия Медведева