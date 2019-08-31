Паровозик едет в парк

Сегодня вечером в центре Якутска был замечен необычный вид транспорта — детский паровозик. Вероятно, он направлялся в парк. В вагончике паровозика находился одинокий пассажир. Как предположил автор видео, наверно, кондуктор.

Источник: Из присланного в редакцию

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