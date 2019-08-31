31.08.2019
22:08
127
Желток
Паровозик едет в парк
Сегодня вечером в центре Якутска был замечен необычный вид транспорта — детский паровозик. Вероятно, он направлялся в парк. В вагончике паровозика находился одинокий пассажир. Как предположил автор видео, наверно, кондуктор.
Источник: Из присланного в редакцию
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