Паромы Якутии уже онлайн

SakhaLife.ru.

Информацию о паромных переправах, расписание рейсов, стоимость перевозок и движение паромов теперь можно отслеживать через мобильное приложение «Паромы Якутии». Сервис уже доступен на платформах Google Play и AppStore.

Приложение «Паромы Якутии» было разработано Республиканским центром инфокоммуникационных технологий. К сервису сейчас подключены две паромные переправы: Якутск – Нижний Бестях и Качикатцы – Мохсоголлох. Для отслеживания передвижения паромов в режиме онлайн на судах устанавливаются специальные трекеры.

В течение навигационного сезона к приложению будут подключаться и другие переправы, действующие на территории республики.

Кроме того, Республиканским центром инфокоммуникационных технологий совместно с ПАО «Ростелеком» организовано видеонаблюдение на переправе Якутск-Нижний Бестях. Со стороны г. Якутска на причале «Даркылах» установлено 8 камер.

Видеотрансляция доступна в приложении и на сайте https://paromonline.sakha.gov.ru/