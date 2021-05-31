31.05.2021
17:20
144

Экономика

Паромы Якутии уже онлайн

SakhaLife.ru.

Информацию о паромных переправах, расписание рейсов, стоимость перевозок и движение паромов теперь можно отслеживать через мобильное приложение «Паромы Якутии». Сервис уже доступен на платформах Google Play и AppStore. 

Приложение «Паромы Якутии» было разработано Республиканским центром инфокоммуникационных технологий. К сервису сейчас подключены две паромные переправы: Якутск – Нижний Бестях и Качикатцы – Мохсоголлох. Для отслеживания передвижения паромов в режиме онлайн на судах устанавливаются специальные трекеры. 

В течение навигационного сезона к приложению будут подключаться и другие переправы, действующие на территории республики.

Кроме того, Республиканским центром инфокоммуникационных технологий совместно с ПАО «Ростелеком» организовано видеонаблюдение на переправе Якутск-Нижний Бестях. Со стороны г. Якутска на причале «Даркылах» установлено 8 камер.

Видеотрансляция доступна в приложении и на сайте https://paromonline.sakha.gov.ru/

Фото: SAKHALIFE.RU
Источник: Пресс-служба Министерства инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий РС (Я)
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх