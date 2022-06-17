Для удобства населения в период проведения «Ысыаха Туймаады» и VIII Спортивных игр народов Якутии в Усть-Алданском районе, паромы перейдут на круглосуточный режим работы. Работа паромов контролируется Республиканской рабочей группой, в состав которой кроме регионального правительства, Минтранса и глав районов вошли надзорные органы – ГИБДД, транспортная прокуратура.

На сегодняшний день на паромной переправе «Якутск – Нижний Бестях» введены в работу дополнительно еще два причала. Так, со стороны г. Якутска задействовано 6 причалов из 7, со стороны п.Нижний Бестях все 7 причалов. Напомним, что причалы вводятся в работу по мере освобождения от воды. В связи с этим заезд автотранспорта осуществляется по временной схеме.

Министерством транспорта и дорожного хозяйства Якутии достигнуто соглашение с ООО «Ассоциация строителей Амуро-Якутской магистрали» о перевозке опасных грузов, в частности бензовозов, в ночное время с 24 по 26 июня. Таким образом, паромы предприятия также будут задействованы в перевозках легкого транспорта. Провозная способность паромной переправы с учетом круглосуточной работы составляет порядка 3000 автомашин.

«На паромной переправе курсируют 13 единиц паромов, это максимальное количество паромов, которые могут принимать запущенные в работу причалы. Кроме того, вместимость автонакопителя на причале «Даркылах» увеличена до 100 машин. Однако в часы пиковой загрузки – в пятницу со стороны г.Якутска и в воскресенье со стороны п.Нижний Бестях, превышается максимальная вместимость всех накопителей, что создает очереди. В этой связи, обращаюсь к водителям и прошу заранее запланировать свои поездки, а также с уважением относиться к другим участникам транспортного движения», — сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства Якутии Владимир Сивцев.