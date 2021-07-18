Паромы остановлены

По информации Министерства транспорта и дорожного хозяйства РС(Я), в связи с отсутствием видимости из-за дыма на реке Лена на основании Правил безопасности судоходства на внутренних водных путях движение маломерных судов, скоростных судов и паромов на переправах «Якутск – Нижний Бестях», «Кангалассы – Соттинцы» и «Мохсоголлох – Качикатцы» временно приостановлено до улучшения обстановки. Рекомендуется воздержаться от поездок.

Фото: SAKHALIFE.RU Источник: Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия).

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