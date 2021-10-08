Паромные переправы Якутии начали закрываться

В навигацию 2021 года судоходная обстановка на северных реках Якутии закрыта 30 сентября, на реке Вилюй закрыта с 4 октября.

По предварительному прогнозу гидромета в районе г. Якутска устойчивое ледообразование ожидается 15-17.10.2021, в Крест-Хальджаи 14-16.10.2021г.

На центральных реках закрытие планируется 16-18 октября, в том числе на реке Лена на участке устье река Алдан — Якутск — 16 октября, на участке Якутск – Синск – 18 октября, на реке Алдан с 4 по 12 октября.

В зависимости от природно-климатических условий планируется завершение работы паромных переправ на территории республики, в том числе на реке Лена «Якутск – Нижний Бестях» и «Кангалассы – Соттинцы» ориентировочно – 16-18 октября, на реке Алдан ориентировочно 12 октября.

Вне сроков навигации на паромной переправе «Якутск – Нижний Бестях» будут работать суда в сопровождении тяжелых буксиров. Тарифы на перевозку грузов в период неблагоприятных метеорологических условий установлены приказом Госкомцен РС(Я).

Далее в период интенсивного ледостава планируется организация перевозки грузов по маршруту: Жатай — Техтюр с сопровождением ледокола ПАО «ЛОРП».