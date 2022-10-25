25.10.2022
12:17
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Якутия
Паромная переправа Якутск-Нижний Бестях закрыта
В Якутии в связи с завершением сезона навигации, в республике закрывают паромные переправы.
С 25 октября курсируют суда на воздушной подушке. Все пассажирские перевозки по маршрутам «Якутск-Нижний Бестях», «Кангалассы-Соттинцы» и на р. Алдан по маршруту «Мегино-Алдан–Кэскил» будут осуществляться на судах с воздушной подушкой.
Места отправления из г. Якутск: с 202 микрорайона/район городской дамбы, где работают суда ООО «Ленаводсервис» и частных перевозчиков, а также с 203 микрорайона, где работают суда ООО «Лена-Транс» и ООО «Ленатурфлот».
В п. Нижний Бестях место высадки/посадки пассажиров располагается у зала ожидания пассажиров железнодорожного вокзала.
Режим работы судов: ежедневно с 07.00 до 19.00 ч.
Фото: SakhaLife.ru.
Источник: @YakutiaOpershtab
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