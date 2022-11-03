Паромная переправа Якутск-Нижний Бестях закрыта

SakhaLife.ru. Со 2 ноября закрыта работа паромной переправы Якутск – Нижний Бестях из-за ухудшения погодных условий, передает ЯСИА со ссылкой на Минтранс республики. Напомним, до устойчивого ледообразования паромные перевозки через Лену будут осуществляться по маршруту Жатай — Техтюр с тяжёлой баржей, далее — в сопровождении ледокола.

Фото: SakhaLife.ru. Источник: ЯСИА.

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