03.11.2022
10:15
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Якутия

Паромная переправа Якутск-Нижний Бестях закрыта

SakhaLife.ru.

Со 2 ноября закрыта работа паромной переправы Якутск – Нижний Бестях из-за ухудшения погодных условий, передает ЯСИА со ссылкой на Минтранс республики.

Напомним, до устойчивого ледообразования паромные перевозки через Лену будут осуществляться по маршруту Жатай — Техтюр с тяжёлой баржей, далее — в сопровождении ледокола.

Фото: SakhaLife.ru.
Источник: ЯСИА.

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