03.11.2022
10:15
225
Якутия
Паромная переправа Якутск-Нижний Бестях закрыта
Со 2 ноября закрыта работа паромной переправы Якутск – Нижний Бестях из-за ухудшения погодных условий, передает ЯСИА со ссылкой на Минтранс республики.
Напомним, до устойчивого ледообразования паромные перевозки через Лену будут осуществляться по маршруту Жатай — Техтюр с тяжёлой баржей, далее — в сопровождении ледокола.
Фото: SakhaLife.ru.
Источник: ЯСИА.
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Наверх
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
03.11.2022
0
26
03.11.2022
0
31
03.11.2022
0
88
03.11.2022
0
193
03.11.2022
0
255
03.11.2022
0
224
03.11.2022
0
426
03.11.2022
0
158
03.11.2022
0
302
03.11.2022
0
226
03.11.2022
0
782
03.11.2022
0
355
03.11.2022
0
580
03.11.2022
0
448
03.11.2022
0
813
03.11.2022
0
4877
02.11.2022
0
517
02.11.2022
0
947
02.11.2022
0
442
02.11.2022
0
889
02.11.2022
0
1363
02.11.2022
0
313
02.11.2022
0
1180
02.11.2022
0
618
02.11.2022
0
758
02.11.2022
0
263
02.11.2022
0
645
02.11.2022
1
3153
02.11.2022
0
434
02.11.2022
0
374
02.11.2022
1
524
02.11.2022
0
326
02.11.2022
0
1094
02.11.2022
0
1311
02.11.2022
0
224
02.11.2022
0
267
02.11.2022
0
1188
02.11.2022
0
633
02.11.2022
0
1207
02.11.2022
0
728
02.11.2022
0
1603
02.11.2022
0
580
02.11.2022
0
270
02.11.2022
0
579
02.11.2022
0
1084
02.11.2022
0
924
02.11.2022
4
1927
02.11.2022
0
894
02.11.2022
0
800
02.11.2022
0
365
02.11.2022
0
1482
02.11.2022
0
891
02.11.2022
0
777
02.11.2022
0
520
02.11.2022
0
839
02.11.2022
0
1164
02.11.2022
0
587
02.11.2022
0
437
02.11.2022
0
386
02.11.2022
0
3179
02.11.2022
0
416
02.11.2022
0
1268
02.11.2022
0
659
ТОП НОВОСТИ
29.10.2022
Лучший комментарий
24
195145
28.10.2022
0
12323
29.10.2022
0
11497
01.11.2022
0
11483
31.10.2022
0
10705
31.10.2022
2
10241
28.10.2022
0
8799
28.10.2022
1
8542
30.10.2022
0
8541
29.10.2022
2
7707
Добавить комментарий