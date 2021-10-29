29.10.2021
21:37
126

Экономика

Паром Якутск-Нижний Бестях завершает работу, но откроется другой

По данным Якутского УГМС на территории заречной группы районов и г. Якутск 30 октября 2021 года прогнозируется понижение температуры до минус 10 градусов и 31 октября до минус 20 градусов. 

В связи с этим, 31 октября планируется завершение работы паромной переправы Якутск — Нижний Бестях. На сегодня на переправе работают 8 ед. паромов и перевозки осуществляются по мере наполнения.
В связи с этим, министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Саха (Якутия) настоятельно рекомендует грузоотправителям и водителям воздержаться от поездок, либо спланировать прибытие автотранспорта к месту назначения до закрытия работы паромной переправы.

Планируется запуск паромов «ЛОРП» по маршруту Жатай – Техтюр, который ориентировочно откроется 31 октября и будет действовать до конца ноября.

Фото: Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Саха (Якутия)
Источник: Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Саха (Якутия)
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх