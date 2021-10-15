Паром Якутск-Нижний Бестях продлили до 25 октября

Ранее сообщалось, что паромная переправа будет работать до 15-18 октября. Движение по реке Лене продолжают 12 паромов, обстановка на реке спокойная.

«По маршруту Якутск — Нижний Бестях сегодня работают 12 паромов. Настроение у экипажей хорошее, обстановка на реке спокойная. Вчера в администрации Ленского бассейнового управления нам сообщили, что продлят работу паромов до 25 октября. Ждем официальное уведомление», —сообщил News.Ykt.Ru генеральный директор управляющей компании «Паромы Якутии» Николай Ефимов.

В министерстве транспорта Якутии подтвердили слова Ефимова. Как сообщил News.Ykt.Ru министр транспорта республики Владимир Сивцев, летнее расписание движения паромов постараются сохранить до конца октября.

«С понедельника, 18 октября, будем ежедневно вести наблюдение за обстановкой на реке, чтобы не нарушать действующее расписание. Синоптики дают благоприятный для работы паромов прогноз. После 25 октября будут работать два парома, которые могут ходить в условиях начала ледостава», — подчеркнул министр.

По прогнозам синоптиков Якутского Гидрометцентра, с 18 по 25 октября в ночное время температура воздуха в столице республики не опустится ниже минус 10 градусов. В дневные часы температура составит от минус двух до минус пяти градусов.