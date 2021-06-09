Парламенты других регионов поддержали законодательную инициативу Ил Тумэна

Председатель Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) Петр Гоголев 9 июня в режиме видеоконференцсвязи выступил на общем собрании Парламентской Ассоциации «Дальний Восток и Забайкалье», представив проект федерального закона «О внесении изменений в статьи 16 и 19.1 Федерального закона «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства».

В ходе своего выступления председатель парламента Якутии Петр Гоголев представил проект федерального закона «О внесении изменений в статьи 16 и 19.1 Федерального закона «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», разработанный в Государственном Собрании (Ил Тумэн) и внесенный на рассмотрение Государственной Думы Российской Федерации 6 марта 2021 года.

Он отметил, что на сегодняшний день всеми регионами страны ведется активная работа по расселению жилищного фонда, признанного в установленном законом порядке аварийным и подлежащим сносу в рамках исполнения федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», входящего в состав национального проекта «Жилье и городская среда».

Петр Гоголев подчеркнул, что целью является создание безопасных и благоприятных условий для проживания граждан, обеспечение повышения качества реформирования жилищно-коммунального хозяйства.

Докладчик проинформировал, что в настоящее время согласно сведениям, содержащимся на официальном сайте Фонда содействия реформированию ЖКХ, в Российской Федерации признаны аварийными 68 892 многоквартирных дома общей расселяемой площадью 18,64 млн кв. м, в которых проживают 1,1 млн человек.

Председатель Ил Тумэна сказал, что, в частности, в РС (Я) в 36 муниципальных районах и городских округах планируется расселить более 1 млн кв. м аварийного жилья, в котором проживают 61,8 тыс. граждан. Из них в Арктической зоне и других труднодоступных населенных пунктах планируется расселить более 8 тыс. человек (более 155 тыс. кв. м аварийного жилья).

На сегодня в соответствии с пунктом 1 части 6 статьи 16 Федерального закона от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» средства региональных и местных бюджетов, которые получены за счет средств Фонда, могут расходоваться на приобретение жилых помещений в многоквартирных домах, а также в жилых домах, указанных в пункте 2 части 2 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в том числе в многоквартирных домах, строительство которых не завершено. Также они могут расходоваться на строительство многоквартирных домов, в том числе для последующего предоставления гражданам жилых помещений по договорам социального найма, найма жилого помещения жилищного фонда социального использования, найма жилого помещения маневренного фонда в связи с переселением из аварийного жилищного фонда, договору мены с собственником жилого помещения аварийного жилищного фонда.

«Большая часть аварийного жилищного фонда представлена одноэтажными и двухэтажными многоквартирными домами (около 89% аварийного жилищного фонда). Располагаются такие одноэтажные и двухэтажные дома в основном в небольших населенных пунктах», — отметил Петр Гоголев.

Он добавил, что при этом если расселяемый многоквартирный дом включен в региональную адресную программу по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, то гражданин вправе рассчитывать либо на предоставление ему другого жилого помещения, либо на выплату возмещения за изымаемое жилое помещение. Спикер отметил, что выбор гражданами выплаты возмещения за изымаемое жилое помещение приведет к значительному сокращению количества семей, переселяемых из одноэтажных и двухэтажных домов.

Петр Гоголев подчеркнул, что, учитывая необходимость разработки проектно-сметной документации и получения положительного заключения государственной экспертизы проектной документации в соответствии со статьей 49 Градостроительного кодекса РФ, строительство новых многоквартирных домов в малых населенных пунктах является нерациональным и экономически нецелесообразным. Он отметил отсутствие рынка вторичного жилья в данных населенных пунктах.

По словам председателя Госсобрания (Ил Тумэн), размер компенсации за аварийное жилье, как правило, не позволяет приобрести жилое помещение по рыночной стоимости, многие семьи могут оказаться без жилья, процесс расселения аварийных домов может растянуться на неопределенное время, что может привести к срыву реализации проекта.

«Поэтому Государственное Собрание (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) разработало проект федерального закона «О внесении изменений в статьи 16 и 19.1 Федерального закона «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» и направило свою законодательную инициативу в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации. Проект федерального закона внесен в Государственную Думу 6 марта текущего года и 9 марта передан на рассмотрение в комитет Государственной Думы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству. На данный момент в поддержку нашей инициативы высказались законодательные органы 19 субъектов Российской Федерации», — подчеркнул Петр Гоголев.

Он поблагодарил коллег из Законодательного Собрания Камчатского края и Сахалинской областной Думы за поддержку законопроекта.

Петр Гоголев проинформировал, что руководство Фонда содействия реформированию ЖКХ в лице генерального директора Константина Цицина поддержало принятие законодательной инициативы парламента Якутии.

Выступающий отметил, что законопроект направлен на повышение эффективности реализации региональных адресных программ в малых населенных пунктах с небольшой численностью населения, в которых строительство многоквартирных домов является нерациональным, а рынок вторичного жилья недостаточен либо отсутствует. Он отметил, что проект закона будет содействовать строительству индивидуальных жилых домов с применением сборных комплектов домов заводского изготовления и приобретению таких домов. По его словам, проекты будут отбираться в соответствии с методикой, утвержденной федеральным органом исполнительной власти.

Кроме того, по его словам, проектом закона предлагается исключить положения о лимите средств на модернизацию систем коммунальной инфраструктуры – начиная с 1 мая 2015 года предоставление финансовой поддержки за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства не должно превышать сумму, составляющую разность между одним миллиардом рублей и общей суммой ранее поданных этим субъектом Российской Федерации в Фонд заявок на модернизацию систем коммунальной инфраструктуры.

По итогам рассмотрения вопроса участники общего собрания Парламентской Ассоциации «Дальний Восток и Забайкалье» поддержали законодательную инициативу Государственного Собрания Республики Саха (Якутия) и рекомендовали депутатам Государственной Думы РФ принять поправки к статьям 16 и 191 федерального закона «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства».