Парламентская неделя Галины Данчиковой в Якутии

В заключительную февральскую неделю депутат Государственной Думы РФ Галина Данчикова работает в Якутии.

Актуальная повестка Ил Тумэн

Сегодня парламентарий участвует в пленарном заседании Государственного Собрания (Ил Тумэн) РС(Я). Коллеги-депутаты рассмотрят 42 вопроса. Среди них – о назначении на должность уполномоченного по защите прав предпринимателей в Республике Саха (Якутия)» и об утверждении члена Общественной палаты Республики Саха (Якутия). В числе наиболее значимых законопроектов – внесение изменений в Закон РС(Я) «Об обеспечении жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»; «Об утверждении порядка формирования и предоставления единой субвенции на выполнение отдельных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, бюджетам муниципальных районов и городских округов Республики Саха (Якутия)».

Народные избранники обсудят актуальный вопрос, имеющий большой общественный резонанс, о внесении изменений в Закон РС(Я) «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Республики Саха (Якутия) отдельными государственными полномочиями по организации проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, отлову и содержанию безнадзорных животных, защите населения от болезней, общих для человека и животных».

Над чем работает депутат Госдумы РФ

Эта тема находится на контроле у депутата Госдумы РФ Галины Данчиковой. В январе она широко обсуждалась в городе Мирный на встрече с партийным активом и общественниками из соседнего Ленского района, где бездомные собаки покусали ребенка. Только по счастливой случайности проезжавшему мимо мужчине удалось предотвратить трагедию и сохранить жизнь мальчику.

По возвращению в Москву Галина Данчикова представила собранные материалы по вопросам реализации федерального закона в области ответственного обращения с животными председателю Комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимиру Бурматову.

Со вступлением в действие с 1 января 2020 года отдельных положений ФЗ № 498 «Об ответственном обращении с животными» в муниципальных образованиях Якутии выявились проблемы, которые без внесения изменений в правовой документ решить на местах не могут. Они связаны с отсутствием в крупных городах и населенных пунктах приютов для собак и необходимостью увеличения более чем в пять раз объемов финансирования из регионального бюджета на проведение мероприятий по обращению с безнадзорными животными.

По новым положениям закона наиболее агрессивные собаки, представляющие опасность для населения, должны пожизненно содержаться в приютах. Остальные после отлова, стерилизации и вакцинации выпускаться в прежние места обитания, где их кто-то должен кормить или они сами будут добыть себе пищу.

К сожалению, действующие нормы не предусматривают случаи сбивания собак в стаи и представления угрозы для жизни и здоровья населения, особенно детей, на которых они нападают. Из-за отсутствия средств на устройство агрессивным животным пожизненных приютов у муниципальных образований возникли затруднения с исполнением отдельных государственных полномочий. Поэтому другого выхода, как устранение пробела в действующем законе и усыпление бродячих, крайне опасных особей, городские и районные муниципалитеты не видят.

Арктическая тема

На пленарном заседании депутаты Ил Тумэн должны определить свою позицию по проекту федерального закона № 895550–7 «О государственной поддержке предпринимательской деятельности в Арктической зоне Российской Федерации». Внесенный Правительством РФ в Госдуму документ готовится к первому чтению. Он разработан по поручению Президента РФ Владимира Путина для определения мер государственной поддержки предпринимательской деятельности и порядок ее осуществления в Арктической зоне Российской Федерации.

Мнение народных избранников, предложения Якутии депутат Госдумы РФ Галина Данчикова будет отстаивать при принятии важного для республики законопроекта.

Отметим, что под Арктической зоной РФ понимаются сухопутные территории таких субъектов РФ, как Мурманская область, Ненецкий, Чукотский, Ямало-Ненецкий автономные округа, части территорий Республик Карелия, Коми, Саха (Якутия), Красноярского края и Архангельской области.

Партийный проект «Дом садовода – опора семьи»

Во второй половине дня под эгидой ЯРО ВПП «Единая Россия» с участием Галины Данчиковой в Окружной администрации «Город Якутск» некоммерческие товарищества обсудят правоприменительную практику федерального закона №217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд».

О лекарственном обеспечении льготников

Завтра, 27 февраля, депутат Госдумы РФ Галина Данчикова обсудит в режиме видеоконференции в ситуационном центре минздрава РС(Я) с главами муниципальных образований, представителями надзорных органов, фармацевтических и закупочных организаций как реализуется послание президента РФ Федеральному собранию в части лекарственного обеспечения льготных категорий граждан.

Этот вопрос поднимался партийным активом и общественниками в январскую региональную неделю в Мирнинском районе.

«Семейные приемные» работают

В рамках работы «семейных приемных» в пятницу, 28 февраля, Галина Данчикова проведет тематический прием граждан в Общественной приемной ЯРО ВПП по улице Аммосова. Разговор пойдет о социальных инициативах главы государства и новых мерах поддержки семей с детьми.

Депутатский контроль

Уделяя большое внимание вопросам, поднимаемым избирателями на встречах и личных приемах, депутат планирует обсудить с руководством управы Промышленного округа города Якутска исполнение своих поручений.

