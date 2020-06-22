Парламентарии Якутии – о поправках к Конституции РФ

Народные депутаты Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия), члены фракции “Единая Россия” поделились своим мнением по поводу предлагаемых поправок в Конституцию Российской Федерации.

Народный депутат Якутии, генеральный директор ОАО «Якутцемент», член президиума регионального политического совета ЯРО партии “Единая Россия” Алиш Мамедов прокомментировал Указ Президента РФ о проведении всенародного голосования по поправкам в Конституцию РФ. Он отметил, что россиянам 1 июля предстоит сделать важный выбор.

«Есть государства, где основной закон менялся много раз. Мы живем в стране, в которой 1 июля собираемся голосовать за третье обновление Конституции РФ. Как человек, выступающий за постоянство во всех аспектах жизни, считаю такую периодичность показателем стабильности, консолидации, несмотря на самые разные исторические обстоятельства», – сказал парламентарий.

Алиш Мамедов подчеркнул, что на первом месте в основном документе страны – гражданин. Он назвал крайне значимыми вводимые поправки, касающиеся права на социальные гарантии, защиты человека труда, доступности медицины, укрепления семейных ценностей, стабильности и развития, защиты суверенитета России, так как человек должен работать, быть обеспечен жильем, образованием и другими видами комфорта.

Председатель постоянного комитета Государственного Собрания (Ил Тумэн) по государственному строительству и законодательству, член Президиума регионального политического совета ЯРО партии “Единая Россия” Алексей Еремеев положительно оценил новшества в поправках в Конституцию РФ, которые позволят парламенту страны непосредственно принимать участие в формировании правительства.

«Это хороший шаг для принципа разделения властей, будет возрастать роль политических партий. Та партия, которая победит на парламентских выборах, будет иметь огромный вес в политической жизни страны, потому что кандидатура председателя правительства РФ будет вноситься практически после консультаций с победившей партией», — сказал народный депутат Якутии.

Затронув поправку, которая устанавливает, что органы местного самоуправления и органы государственной власти входят в единую систему публичной власти, Алексей Еремеев заявил, что эта поправка ни в коем случае не ущемляет самостоятельность и независимость местной власти. По его словам, данный принцип является незыблемой основой конституционного строя Российской Федерации.

Народный депутат Якутии, член регионального политического совета ЯРО партии “Единая Россия” Дмитрий Семенов, комментируя предлагаемые поправки в Конституцию РФ, подчеркнул, что 1 июля каждый россиянин должен проявить свою активную гражданскую позицию и проголосовать.

Он отметил, что изменения, вносимые в Основной законы страны, безусловно, направлены на улучшение качества жизни всех жителей страны – беспрецедентны поправки социального характера, которые делают конституционными нормами индексацию пенсий и установление зарплат не ниже прожиточного уровня, защиту детей, гарантированное медицинское обслуживание.