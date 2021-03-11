Парламентарии работают в Таттинском улусе

Делегация Госсобрания (Ил Тумэн) во главе с председателем парламента Петром Гоголевым в эти дни работает в Таттинском улусе.

Спикер парламента Якутии Петр Гоголев и народные депутаты республики Михаил Гуляев, Яков Ефимов, Андрей Находкин, Виктор Лебедев, Владимир Чичигинаров, Павел Петров 10 марта провели совещание с активом администрации Октябрьского наслега, встретились с коллективом Черкехской СОШ имени П.А.Ойунского, посетили музей государственности в с.Черкех, где отдали дань памяти государственному и общественному деятелю Якутии Платону Ойунскому, возложили цветы в его родном аласе – в местности Дэлбэрийбит.

Участников рабочей поездки сопровождают глава района Михаил Соров, председатель улусного совета депутатов Валентин Охотин, глава Черкехского наслега Андрей Семенов.

На встрече с активом МО «Октябрьский наслег» (село Черкех Таттинского улуса) были подняты вопросы возобновления программы подключения домов к центральному отоплению. По словам главы муниципального образования Андрея Семенова, мощности котельной позволяют подключить оставшиеся дома. Кроме того, был поднят вопрос о финансировании проектно-сметной документации шлюза-регулятора для обеспечения населения села хозяйственной водой.

Заведующий Черкехского историко-мемориальный музея «Якутская политическая ссылка» Николай Попов предложил рассмотреть вопрос передачи в оперативное управление музея недостроенного здания рядом со школой, где учился П.А. Ойунский. Ранее на данной территории располагался детский тубсанаторий. Николай Попов предлагает открыть гостиницу для туристов, посещающих музей государственности имени П.А. Ойунского и Черкехский историко-этнографический музей. Кроме того, по словам главы МР «Таттинский район» Михаила Сорова, администрация планирует к 100-летию открыть музей в старинном здании школы.

Депутат поселения Георгий Огоюкин от имени жителей села поблагодарил за поддержку инициативы народного депутата Якова Ефимова по строительству Культурного центра имени П.А.Ойунского. Здание КЦ предполагается построить к 2022 году — к 100-летию республики.

Во второй половине дня народные депутаты республики во главе с председателем парламента Якутии Петром Гоголевым в ходе рабочей поездки в Таттинский улус посетили село Харбалах и ознакомились с деятельностью ОАО «Төлөн» — единственного предприятия среди заречных улусов, которое занимается добычей каменного угля.

Вместе с народными депутатами во встрече приняли участие заместитель министра экономики Иван Елисеев, заместитель министра промышленности и геологии Андрей Сычевский.

С деятельностью ОАО «Төлөн» ознакомил главный инженер Виктор Кондрашов. Как он сообщил, начиная с 1967 года, предприятие успешно добывает и реализует каменный уголь по всей республике.

Основным потребителем каменного угля — является ГУП «ЖКХ» PC (Я), 75% от общей добычи, также уголь поставляется частным организациям, малым управляющим компаниям и населению.

С 2010 г. по государственному заказу поставляется дробленый уголь для механизированных котельных филиалам ГУП ЖКХ PC (Я). Востребованность дробленого угля ежегодно возрастает в связи с вводом новых механизированных котельных, а также переводом котельных с жидкого на твердое топливо. Предприятие располагает современно оборудованным техническим парком и продолжает активно заниматься расширением и модернизацией процесса добычи угля. В данное время в коллективе трудятся 95 местных жителей.

За 2020 год при плане добычи угля 200 тысяч тонн фактически добыто 198 тысяч тонн. Основными потребителями каменного угля ОАО «Төлөн» являются Таттинский, Чурапчинский, Мегино-Кангаласский, Усть-Алданский, Томпонский и Амгинский улусы.

Как проинформировал Кондрашов, сегодня предприятие успешно развивается. Увеличивается госзаказ со стороны ГУП «ЖКХ РС(Я)», харбалахский уголь также покупают частные котельные. Кроме того, по запросу Министерства промышленности и геологии РС (Я) ОАО «Төлөн» планирует увеличить объём поставляемого угля в Амгинский улус на 20 тыс. тонн. В настоящее время в Амгинский улус поставляется 43 тыс. тонн в год. В целях увеличения производственной мощности предприятия и перспективной добычи угля в настоящее время ОАО «Төлөн» разрабатывает новое угольное месторождение, участок «Харбалах-2» в северо-западном направлении действующего разреза. При этом предлагается перенести часть муниципальной автодороги села Чимнай (4,5 км), т.к. часть действующей дороги проходит по предпологаемому участку разработки.

По словам главы улуса Михаила Сорова, в этом направлении ведётся работа по проектированию, необходима поддержка со стороны государственной власти.

Главный инженер Виктор Кондрашин также поднял вопрос задолженности ГУП «ЖКХ РС(Я)» перед предприятием. По его словам, задолженность в объеме около 200 млн. рублей тормозит развитие предприятия и ведёт к росту закредитованности.

Председатель парламента Петр Гоголев подчеркнул, что в текущем году в государственном бюджете республики заложены все необходимые средства для обеспечения субсидий на ЖКХ. Народные депутаты отметили, что запланированные средства в бюджете должны своевременно доводиться до исполнителей. Председатель комитета по промышленной и инвестиционной политике Павел Петров предложил рассмотреть вопрос о задолженности ГУП «ЖКХ РС(Я)» перед энергоресурсными предприятиями на заседании комитета. Парламентарий Яков Ефимов поддержал коллегу.

Далее делегация парламента Якутии посетила Харбалахский образовательный комплекс имени Н.Е. Мординова — Амма Аччыгыйа, детский сад «Кэскил», Харбалахскую врачебную амбулаторию имени В.Г. Малышевой.

Как сообщил глава МО «Средне-Амгинский наслег» Альберт Кулачиков, детский сад и амбулатория находятся в аварийном состоянии. Здание амбулатории, было построено в 1967 году. Жители села просят перенести срок начала строительства объекта с 2025 года на более ранний.

Глава улуса Михаил Соров отметил, что объект привязан к ПСД другого объекта, осталось пройти госэкпертизу. По детскому саду также ведётся работа по проектно-сметной документации.

Альберт Кулачиков в ходе встречи с населением рассказал о проблемных вопросах сельчан. В частности, он обратил внимание на вопросы сбалансированности муниципального бюджета. По его словам, в текущем году бюджет муниципалитета сокращен на 3 млн. руб. и администрация направила заявку в Минфин на дополнительное финансирование. Глава также предложил возобновить программу по подключению домов к центральному отоплению. Имеются вопросы по финансированию берегоукрепительных работ, минеральной полосы, безнадзорных животных, заправочной станции, ремонта спортивного зала и др. Важным является вопрос повышения заработной платы муниципальных служащих.

Сегодня, 11 марта 2021 года, в селе Ытык-Кюель Таттинского улуса состоялось выездное совещание с активом района. С основным докладом о социально-экономическом развитии Таттинского улуса выступил глава Михаил Соров. В первую очередь, он отметил, что улус в основном занимается сельским хозяйством.

«Сегодня в Таттинском улусе 3750 жителей занимаются подсобным хозяйством по разведению крупного рогатого скота, лошадей, занимаются огородничеством. Согласно критериям Минсельхоза РС(Я) наш улус занимает второе место по темпам развития сельского хозяйства, а по разведению лошадей первое место. Ежегодно из бюджета района выделяется более 10 млн на развитие сельского хозяйства», — сообщил он.

Михаил Соров также рассказал о деятельности единственного в заречье предприятия по добыче каменного угля ОАО «Төлөн». По словам главы, необходима государственная поддержки предприятия для дальнейшего развития. Как пояснил Соров, 45% акций предприятия находятся в собственности улуса и администрация заинтересована в стабильном развитии предприятия.

Также глава в своем докладе остановился на вопросах обеспечения жильем молодых семей: «До прошлого года, в период с 2014-2020 гг., 25-28 молодых семей ежегодно получали жильё по соответствующей программе. Но, к сожалению, квота по линии Минсельхоза республики в рамках программы поддержки молодых семей сокращена. Хотелось бы продолжить работу в этом направлении».

Кроме того, Михаил Соров в своем докладе отметил, что Таттинский улус особое значение придает поддержке малого и среднего предпринимательства, развитию внутреннего туризма и народных промыслов.

Начальник МКУ «Управление сельского хозяйства» Таттинского улуса Михаил Хаптагаев выразил благодарность народным депутатам за принятие закона, касающегося изменения механизмов субсидирования молока и поголовья крупного рогатого скота. Михаил Ильич поднял вопрос об увеличении квоты на заготовку молока: «В этом году план на заготовку молока доведён до 4230 тонн. В прошлом году хозяйствующие объекты в улусе сдали 4742 тонн. В улусе план по молоку всегда перевыполняется, поэтому предприятия готовы увеличить производительность, но плановое ограничение мешает развитию, соответственно это приводит к приостановке переработки молока и молочной продукции», — заметил он.

Хаптагаев предложил вернуть субсидирование мясной продукции, продолжить программу строительства индивидуального жилья в сельской местности для молодых семей. Также он попросил взять на контроль финансирование строительства конебаз. По его словам, из 9 предприятий, выигравших конкурс, только три получили финансирование.

Между тем, директор Таттинского филиала ГУП «ЖКХ РС(Я)» Дмитрий Павлов предложил депутатам обратить внимание на вопросы подключения частных домов к центральному отоплению.

«С 2006 года велось строительство новых котельных, реконструкция старых, строились магистрали, частные дома стали подключаться к центральному отоплению. На сегодня 39% домов всех 14 населённых пунктов Таттинского улуса подключено к центральному отоплению, из 32 котельных 12 являются механизированными. Мощности котельных в сёлах Дэбдиргэ, Кыйы, Усть-Татта позволяют подключать новые дома к центральному отоплению. Кроме того, в других населённых пунктах можно завершить подключение ранее запланированных работ», — отметил он.

Глава МО «Таттинский наслег» Егор Павлов поднял вопросы внесения изменения в закон об ответственном обращении с безнадзорными животными, об упорядочении земель. Кроме того, в селе проблемным вопросом остается обеспечение хозяйственной и питьевой водой. Для решения данного вопроса в с. Ытык-Кюель необходимо построить регулируемый шлюз-регулятор для накопления запаса воды с реки Татта.

Далее выступили главы МО «Усть-Амгинский наслег» Егор Владимиров, глава МО «Жулейский наслег» Олег Осипов, МО «Амгинский наслег» Степан Соров, глава МО «Игидейский наслег» Егор Марков, МО «Дая-Амгинский» Тарас Собакин и другие. В основном главы ставят вопрос о подключении домов к центральному отоплению, часть вопросов касалась сбалансированности местных бюджетов.

Председатель постоянного комитета Ил Тумэна по селу и аграрной политике Андрей Находкин рассказал, что в ходе корректировок государственного бюджета сумма, направляемая на комплексное развитие села и сельское хозяйство, будет увеличиваться.

«В текущем году только на субсидии на закупку молока и поддержку поголовья будет выделено свыше 4 млрд 400 млн. рублей, что в два раза больше, чем в прошлом году. Нам необходимо сообща работать по решению поставленных вопросов», — сказал он.

Председатель комитета ЖКХ и энергетике Яков Ефимов также дал пояснения в части подключения домов к центральному отоплению, а также рассказал о законодательной инициативе Ил Тумэна, которая позволит направлять средства по переселению из ветхого аварийного жилья на ИЖС.

Народный депутат Михаил Гуляев по вопросу подключения домов к отоплению предложил провести на уровне профильного комитета Ил Тумэна совещание с участием Правительства РС(Я) в целях выработки решений.

Завершая выездное совещание, спикер парламента Петр Гоголев отметил, что вопрос о подключении к центральному отоплению частных домов находится в работе Ил Тумэна.

«Данный вопрос неоднократно поднимался парламентом перед Правительством республики. По итогам сегодняшнего совещания будет составлен протокол. Что касается вопросов по сбалансированности бюджетов, мы планируем направить профильный комитет по бюджету, финансам, налоговой и ценовой политике, вопросам собственности и приватизации в марте в Нюрбу и Чурапчу для проведения «кустовых» совещаний», — сказал он.

Делегация Ил Тумэна продолжает работу в Таттинском улусе. В первой половине дня состоялось посещение предприятий по производству сельскохозяйственной продукции СПК «Баай-Ас» и СПК «Таатта».

Далее рабочая группа планирует посетить МО «Баягинский наслег» с. Томтор. Здесь состоится встреча с работниками администрации наслега, посещение социально-производственных объектов Баягинской врачебной амбулатории, молочного и мясного цеха СПК «Баай-Ас», строящихся объектов детского сада на 80 мест и Этнокультурного комплекса с. Томтор в рамках национального проекта «Демография». Также в программе пребывания — возложение цветов к памятнику Матери братьев Малгиных — Февронье Николаевне Малгиной, встреча с народным мастером Борисом Федоровичем Неустроевым — Мандар Уус. Завершится рабочий визит совещанием с участием актива МО «Баягинский наслег».