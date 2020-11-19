Парламентарии приняли участие в международной НПК

С 17 по 21 ноября на юридическом факультете Северо-Восточного федерального университета проходит международная конференция «Право в контексте устойчивого развития Арктики: вызовы времени и новые возможности» в онлайн режиме. К участию заявлены эксперты из 8 стран.

Сегодня, во второй день конференции, начала работу тематическая секция «Государственно-правовые основы охраны прав коренных малочисленных народов Севера», которая посвящена обсуждению вопросов правовой охраны прав и свобод, законных интересов коренных малочисленных народов Севера, населяющих арктические территории.

Модератором онлайн-мероприятия выступил заместитель председателя Госсобрания (Ил Тумэн) РС(Я) Виктор ГУБАРЕВ.

На данную секцию заявлено 18 докладов, посвящённых комплексному исследованию государственно-правовых механизмов регулирования прав и гарантий, законных интересов коренных малочисленных народов Севера. В частности, представленные темы связаны с конституционными, экологическими, муниципальными, административными вопросами обеспечения правовой охраны и защиты. Часть докладов подготовлена по проектам, поддержанным Российским фондом фундаментальных исследований.

Парламентарии Виктор Губарев и Елена ГОЛОМАРЕВА, декан юридического факультета СВФУ им. М.К. Аммосова, кандидат юридических наук, доцент Рум УШНИЦКИЙ поприветствовали участников международной научно-практической конференции из университетского центра «Точка кипения».

В работе секции принимают участие представители Северо-Восточного федерального университета им. М.К. Аммосова, Академии наук Республики Саха (Якутия), других субъектов Российской Федерации, зарубежные участники из Финляндии, Франции, Канады.

В своем приветственном слове вице-спикер Ил Тумэна, модератор онлайн-конференции Виктор Губарев отметил, что международная научно-практическая конференция проходит в продолжение разговора, состоявшегося в сентябре текущего года в Якутске в рамках II Северного форума по устойчивому развитию. Он подчеркнул, что Ил Тумэн впервые провел парламентскую сессию с участием представителей палат Федерального Собрания, законодательных органов арктических регионов России и зарубежных стран. Многие предложения, озвученные на площадках Федерального Собрания, отражены в итоговом документе.

Виктор Николаевич также сказал, что в Российской Федерации коренные малочисленные народы признаны особым субъектом правовых, в том числе конституционных, отношений и одновременно особым объектом государственной политики.

«Статьей 69 Конституции Российской Федерации им гарантированы права в соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права и международными договорами. Федеральное законодательство в области защиты прав коренных малочисленных народов формируется с 90-х годов. Республика Саха (Якутия) по праву считается одним из передовых регионов с наиболее развитой правовой системой в сфере защиты прав коренных малочисленных народов Севера», — подчеркнул парламентарий.

Далее он сообщил, что сегодня в Республике Саха (Якутия) принято и действует 42 специальных и отраслевых закона, регулирующих соответствующую сферу отношений.

«Сформирована обширная правоприменительная практика, есть уникальные законодательные акты, принятые только в Якутии. К примеру, документы, закрепляющие проведение этнологической экспертизы. Государственно-правовые механизмы защиты прав и интересов коренных малочисленных народов Севера всегда находятся в фокусе внимания руководства республики и парламента Якутии», — сказал он.

Он выразил уверенность в том, что представительное количество участников, темы выступлений и докладов сегодняшней сессии позволяют всесторонне обсудить и исследовать государственно-правовые механизмы в регулировании прав и свобод законных интересов КМНС.

Работу секции открыла председатель постоянного комитета Ил Тумэна по вопросам коренных малочисленных народов Севера и делам Арктики Елена Голомарева. Она выступила с докладом «Актуальные задачи и практики совершенствования правового регулирования в области прав коренных малочисленных народов Севера».

Парламентарий начала свое выступление с напоминания о том, что 5 марта 2020 года Президентом России Владимиром ПУТИНЫМ были утверждены Основы государственной политики Российской Федерации в Арктике на период до 2035 года.

«В этом документе определены основные национальные интересы Российской Федерации в Арктике. Это развитие Арктической зоны Российской Федерации в качестве стратегической ресурсной базы и ее рациональное использование в целях ускорения экономического роста страны; развитие Северного морского пути в качестве конкурентоспособной на мировом рынке национальной транспортной коммуникации России; сохранение Арктики как территории мира, стабильного и взаимовыгодного партнерства. А также охрана окружающей среды в Арктике, защита исконной среды обитания и традиционного образа жизни коренных малочисленных народов, проживающих на территории Арктической зоны. Главное, в чем заинтересованы все проживающие в Арктике, это обеспечение высокого качества жизни и благосостояния населения», — отметила Елена Христофоровна.

По ее словам, центральное место в стратегии занимают люди, которые живут и работают в Арктике.

«Позиции коренных малочисленных народов Севера учтены», — сказала она.

Далее председатель постоянного комитета ознакомила с основными целями России в Арктике до 2035 года.

«На основе стратегии разрабатывается новая государственная программа социально-экономического развития Арктики, которая будет предусматривать конкретные шаги, в том числе по привлечению инвестиций и созданию рабочих мест. Еще одним механизмом станет подпрограмма «Дети Арктики», над которой мы сегодня работаем совместно с федеральными органами власти», — проинформировала Голомарева.

Кроме того, парламентарий сказала несколько слов о федеральном законе «О государственной поддержке предпринимательской деятельности в Арктической зоне РФ».

«Закон прошел широкое обсуждение общественности, законодательных органов субъектов РФ Арктической зоны. По предложению парламента Якутии была создана совместная рабочая комиссия, которая собирала предложения со всех субъектов. К работе также были привлечены различные ассоциации коренных малочисленных народов Севера, и при поддержке полномочного представителя Президента РФ в ДФО Юрия ТРУТНЕВА было принято решение поддержать отдельные меры государственной поддержки традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов, осуществляемой в Арктической зоне», — подчеркнула Елена Христофоровна.

Так, создается общественный совет, осуществляющий мониторинг процессов взаимодействия между резидентами Арктической зоны и коренными малочисленными народами РФ, проживающими в Арктике. Кроме того, Минвостокразвития России совместно с высшими исполнительными органами государственной власти субъектов РФ разрабатывает программу государственной поддержки традиционной хозяйственной деятельности.

Помимо этого, Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики совместно с подведомственным ему Агентством по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике подготовили стандарт ответственности резидентов Арктической зоны РФ при взаимодействии с коренными малочисленными народами.

Она далее рассказала о деятельности институтов, занимающихся правами коренных малочисленных народов Севера в Республике Саха (Якутия), республиканском законодательстве в области защиты прав коренных малочисленных народов Севера.

По ее информации, в настоящее время в Республике Саха (Якутия) решениями органов местного самоуправления образованы 62 территорий традиционного природопользования (ТТП) местного значения в 21 муниципальном районе с общей площадью 53,7% от общей площади республики. Общая площадь ТТП составляет около 165 млн 491 тыс. га, что составляет 53,7 % от общей площади республики.

«Таким образом, большая часть территории республики, отнесенной к Арктической зоне Российской Федерации, относится к территориям традиционного природопользования регионального и местного значения. На них ведут свою деятельность 198 общин коренных малочисленных народов Севера, из которых 9 общин образованы в 2019 году», — проинформировала председатель постоянного комитета.

Кроме того, Елена Голомарева в своем выступлении акцентировала внимание на то, что Республика Саха (Якутия) является единственным субъектом России, в котором законодательно закреплено проведение этнологической экспертизы в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера.

«Наличие в Якутии закона «Об этнологической экспертизе» позволяет регулировать отношения хозяйствующих субъектов коренных малочисленных народов Севера с компаниями-недропользователями и эффективно защищать их интересы. Но для того, чтобы крупные российские компании прислушивались к нам, необходим федеральный закон. Этот вопрос нашел поддержку президента страны. По итогам заседания Совета по межнациональным отношениям, состоявшемся 31 октября 2016 года, он дал поручение Правительству Российской Федерации совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации рассмотреть вопрос о нормативном закреплении процедуры этнологической экспертизы», — сообщила парламентарий.

В завершение своего выступления Елена Голомарева рассказала о проблемах и задачах по совершенствованию правового регулирования прав коренных малочисленных народов Севера.

В рамках работы секции «Государственно-правовые основы охраны прав КМНС» выступят зарубежные эксперты. Посредством видеоконференцсвязи с докладами выступят профессор института географии Университета Северной Британской Колумбии Гейл ФОНДАЛЬ, старший научный сотрудник научной группы по антропологии Арктического центра Университета Лапландии Нуккио МАЦЦУЛЛО, профессор Арктического центра Университета Лапландии Флориан ШТАММЛЕР, профессоры факультета права и политологии Университета Пари Сакле (Франция) Жан Пьер ДЕЗИДЕРИ и Жан Поль МАРКЮС.

Отметим, в рамках международной конференции будет проведено 16 мероприятий на 5 площадках. Эксперты обсудят экономико-правовые механизмы устойчивого развития Арктики, государственно-правовые основы охраны прав коренных малочисленных народов Севера, особенности и проблемы гражданско-правового регулирования отношений в Арктике и другие вопросы.

Каждая секция нацелена на выявление проблем в правовом регулировании арктических зон и направлена на выработку конкретных решений. Эксперты обсудят экономико-правовые механизмы устойчивого развития Арктики, государственно-правовые основы защиты прав коренных малочисленных народов Севера, особенности и проблемы гражданско-правового регулирования отношений в Арктике и другие вопросы. Итогом работы должно стать развитие механизмов правового регулирования, разработанных учеными в Республике Саха (Якутия) и начало выработки новых механизмов, получивших развитие в других регионах и странах.

Международная конференция проводится на средства гранта Российского фонда фундаментальных исследований. На реализацию проекта был выделен грант на сумму 1 095 000 рублей. Подчеркнем, что такой крупной конференцией юрфак СВФУ также отметит 100-летие со дня рождения доктора юридических наук, профессора Михаила Федорова, который первым из якутов стал ученым-юристом, основал высшее юридическое образование в Якутии.

Организаторами цикла научно-практических мероприятий, проводимых в рамках данной конференции, являются Северо-Восточный Федеральный университет имени М. К Аммосова, Государственное Собрание (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия), Конституционный Суд Республики Саха (Якутия). Юридический факультет СВФУ является основным организатором данной конференции как грантополучатель Российского фонда фундаментальных исследований.