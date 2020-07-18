Парламентарии о проблемах освоения и сохранения природных ресурсов Арктики



Под эгидой Государственной Думы Федерального Собрания РФ и при поддержке Федерального агентства лесного хозяйства в рамках Национального лесного форума 17 июля состоялся круглый стол «Проблемы освоения и сохранения природных ресурсов Арктики на примере Республики Саха (Якутия)».

В мероприятии приняли участие председатель Государственного Собрания (Ил Тумэн) РС(Я) Петр Гоголев, председатели постоянных комитетов Ил Тумэна Владимир Прокопьев, Елена Голомарева, Юрий Николаев, народные депутаты Якутии Аркадий Семенов, Роза Солнышкина, депутат Госдумы РФ Галина Данчикова, представители профильных федеральных и региональных органов власти из Республики Саха (Якутия), общественных организаций и ассоциаций, эксперты.

Как отметил в начале работы круглого стола модератор мероприятия, председатель Комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев, те или иные законы не всегда выполняются или реализуются правильно. Депутат Госдумы рассказал о совершенствовании действующего законодательства, мониторинге исполнения принятых нормативных правовых актов.

По его словам, в течение года приняты в первом чтении поправки в Лесной кодекс, определяющие возможности использование лесов для осуществления рекреационной деятельности. «Перед тем, как принимать его во втором чтении, в обязательном порядке вынесем на широкое обсуждение, в том числе с участием регионов», — отметил он.

Одна из задач Национального лесного форума – проанализировать недоработки, чтобы после принять соответствующие меры. Николай Николаев отметил, что компетентные ведомства готовы оперативно решать все вопросы и вносить изменения в нормативную базу. Но все эти изменения должны быть обоснованными. «Сегодня важно проговорить те ключевые моменты, на которые необходимо обратить внимание», — сказал он и поблагодарил коллег из Якутии за совместную подготовку мероприятия и системный подход к обсуждаемым вопросам. Председатель Комитета Государственной Думы по природным ресурсам отметил, что региональный этап Национального лесного форума в Якутске прошел в прошлом году очень активно и продуктивно.

В своем приветственном слове председатель Государственного Собрания (Ил Тумэн) Петр Гоголев поблагодарил от имени республики за обращение к тем темам, которые на сегодня актуальны и по которым необходимо выработать совместную позицию с федеральными органами власти.

Спикер Ил Тумэна напомнил, что в рамках регионального этапа Национального лесного форума в Якутске в прошлом году участники и приглашённые гости совместно с волонтёрами студенческих отрядов посадили деревья на территории Студенческого городка «Сэргэлээх», около сквера «Слава победителям».

«Несмотря на то, что этим летом достаточно долго держится аномальная высокая температура, наши березы оказались очень устойчивыми и полны жизни. Березы хорошо проросли», — сообщил Петр Васильевич.

Петр Гоголев также отметил, что рассматриваемые на круглом столе вопросы не утрачивают своей злободневности. «Если взять количество пожаров на территории республики, то на сегодня зарегистрировано более 230 пожаров на площади более 10 тысяч га. Об этом тоже необходимо говорить. Именно на таких площадках можно фиксировать проблемы, понять, что мешает, что надо сделать для того, чтобы разрешить те или иные вопросы», — обозначил Петр Гоголев.

В повестку круглого стола были включены вопросы сохранения лесов, освоения и охраны территорий вечной мерзлоты в условиях изменения климата, ответственного недропользования, этнологической экспертизы в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, включения мероприятий по сохранению реки Лена в Национальный проект «Экология» и другие.

В первом блоке вопросов, связанных с сохранением лесов и повышением спроса на продукцию из дерева, с докладом выступил министр экологии, природопользования и лесного хозяйства РС(Я) Сахамин Афанасьев. Экспертами выступили директор якутского филиала ФГБУ «Рослесинфорг» Саргылана Аммосова, заместитель директора института биологических проблем криолитозоны Сибирского отделения Российской Академии наук, заведующий лабораторией мерзлотного лесоведения, доктор биологических наук Александр Исаев.

По методике распределения субвенций в области лесных отношений министр отметил, что в соответствии со статьей 83 Лесного кодекса Российской Федерации субъектам Российской Федерации переданы отдельные полномочия в области лесных отношений, но переданные федеральные полномочия недостаточно обеспечены финансовыми средствами в виде субвенций из федерального бюджета

«В Республике Саха (Якутия) ежегодно складывается напряженная ситуация при проведении работ по тушению лесных пожаров на охраняемой площади лесного фонда – 23 млн. га», — сказал министр.

По его словам, за предыдущие 8 лет объем финансового обеспечения за счет средств субвенций из федерального бюджета на мероприятия по мониторингу пожарной опасности в лесах и тушению лесных пожаров в среднем составил 135,0 млн. рублей, при фактических расходах 599,0 млн. рублей. «В условиях высокой и чрезвычайной горимости лесов республика вынуждена увеличивать размер финансового обеспечения на сумму фактических затрат по их тушению в отсутствие установленных лимитов бюджетных обязательств. Как следствие, дополнительные расходы приводят к образованию кредиторской задолженности. Прошла половина пожароопасного сезона, пожары тушим в долг, средства еще не получили», — подчеркнул Сахамин Миланович.

Так, он предложил пересмотреть механизм распределения федеральных субвенций бюджетам субъектам Российской Федерации с утверждением единых федеральных нормативов затрат на мероприятия по охране, защите и воспроизводству лесов. Кроме того, по обеспечению лесопожарной техникой министр предложил в рамках федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология» увеличить выделение субвенций из средств федерального бюджета на приобретение лесопожарной техники и оборудования.

Заместитель руководителя Рослесхоза Анастасия Винокурова в своем выступлении обратила внимание на то, что впервые пожар возник в Якутии на территории Северного полярного круга, что говорит о потеплении климата в целом.

По кредиторской задолженности она сообщила, что в правительстве было принято решение о выделении дополнительных бюджетных ассигнований из резервного фонда для обеспечения мер по пожарной безопасности и тушению лесных пожаров в размере 2,6 млрд рублей.

Далее ситуации прокомментировал заместитель директора Департамента государственной политики и регулирования в области лесных ресурсов Минприроды России Владимир Читоркин.

Второй блок был посвящен вопросам освоения и охраны территорий вечной мерзлоты в условиях изменения климата. В качестве экспертов выступили директор ФГБУН «Институт мерзлотоведения им. П.И. Мельникова Сибирского отделения Российской Академии Наук», доктор геолого-минералогических наук Михаил Железняк, заместитель директора по научной работе ФГБУН «Институт мерзлотоведения им. П.И. Мельникова Сибирского отделения Российской Академии Наук», кандидат геологических наук Александр Федоров и заместитель директора института биологических проблем криолитозоны Сибирского отделения Российской Академии наук, заведующий лабораторией мерзлотного лесоведения Александр Исаев.

В данном блоке выступил председатель постоянного комитета Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) по земельным отношениям, природным ресурсам и экологии Владимир Прокопьев.

В своем докладе он отметил, что вопросы нормативно-правового регулирования природопользования российского Севера и Арктики являются комплексными и характерными для всех субъектов макрорегиона. Председатель постоянного комитета Ил Тумэна затронул актуальные проблемы, связанные с мерзлотой, статусом вахтовых поселков, недрами, лесоустройством, включением мероприятий по сохранению реки Лена в Национальный проект «Экология», вопросами развития оленеводства в части земельных отношений, охоты и рыболовства.

Говоря о мерзлоте, парламентарий сказал, что набирающие силу негативные криогенные процессы начинают разрушать существующую инфраструктуру на севере, уже обостряют социальные и экономические проблемы не только территорий, занятых вечной мерзлотой, но и всей страны. «Ожидается, что в будущем для решения возникшей проблемы потребуются колоссальные средства. Наглядный пример, связанный с деградацией вечной мерзлоты, — авария в Норильске», — аргументировал Владимир Михайлович.

Он сообщил, что парламентом Якутии разработан проект федерального закона «О рациональном использовании и охране вечной мерзлоты», которым предлагается определить правовые основы государственной политики в области рационального использования и охраны вечной мерзлоты.

«Считаю, что только принятие специального федерального закона позволит комплексно решить все проблемы, связанные с фактором мерзлоты, обеспечит сохранность вечной мерзлоты, тем самым сберечь окружающую среду, объекты инфраструктуры, и как следствие, предотвратить огромнейшие затраты государственного бюджета и убытки народному хозяйству в целом. Госсобрание (Ил Тумэн) предлагает поддержать принятие отдельного федерального закона, либо внести соответствующие изменения в действующее законодательство», — обозначил Владимир Прокопьев.

Глава Управления государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий в строительстве Республики Саха (Якутия) Вера Кузакова рассказала о ситуации в Якутии с использованием деревянных конструкций при строительстве объектов, а также со спросом на продукцию деревянного домостроения. Также ознакомила с технологией сферы деревянного домостроения, которые могут быть применены в условиях вечной мерзлоты.

Вице-президент Ассоциации «Русский лес» Андрей Гончаров озвучил предложения Ассоциации по развитию сферы деревянного домостроения. Директор по стратегическому развитию Ассоциации деревянного домостроения Семен Гоголев поделился мнением о технологии сферы деревянного домостроения, которые могут быть применены в условиях вечной мерзлоты. Директор ФГБУН «Институт мерзлотоведения им. П.И. Мельникова Сибирского отделения Российской Академии Наук», доктор геолого-минералогических наук Михаил Железняк рассказал об антропогенном воздействии на мерзлотные ландшафты.

Далее участники круглого стола рассмотрели вопросы, касающиеся ответственного недропользования. С информацией по усилению государственного надзора за геологическим изучением и рациональным использованием недр выступил министр промышленности и геологии Якутии Максим Терещенко. По текущему состоянию недропользования в Якутии, 2116 месторождений полезных ископаемых, действующих лицензий – 2656.

«Система геологического надзора в рамках 294-ФЗ не обеспечивает эффективную защиту интересов государства как собственника недр. Необходимо расширить перечень оснований для проведения внеплановой проверки по устранению выявленных нарушений, дополнить перечень объектов, подлежащих рейдовому обследованию территории, для исключения фактов самовольного пользования», — отметил министр.

Он также затронул тему формирования ликвидационных фондов в целях обеспечения обязательств пользователей недр по ликвидации горных выработок и иных сооружений, связанных с пользованием недрами.

Кроме того, министр говорил об установлении упрощенного порядка предоставления права пользования участками недр местного значения для добычи ОПИ для целей строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания объектов инфраструктуры в целях исполнения государственного или муниципального контракта.

Заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ – руководитель Роснедр Евгений Киселев в своем выступлении отметил, что Республика Саха (Якутия) закрылась особо охраняемыми территориями порядка на 30%. «В настоящее время это вызывает большие проблемы с реализацией заявительного принципа. В Якутию выдаются лицензии на порядок больше, чем в других регионах, где есть золото и песчано-гравийные смеси. Но выявляемые месторождения тут же закрываются особо охраняемыми природными территориями традиционного природопользования, и люди не могут работать. В результате Якутии при всей своей огромной территории находится на самом последнем месте по реализации заявительных проектов среди субъектов Дальнего Востока. При таком подходе у вас не будет наращиваться золотодобыча», — раскритиковал Евгений Аркадьевич.

Экспертами блока выступили доктор технических наук, вице-президент Академии наук Республики Саха (Якутия), заведующий лабораторией обогащения полезных ископаемых института горного дела им. Н.В.Черского Севера СО РАН Андрей Матвеев, кандидат экономических наук, доцент-исследователь кафедры «Экономика и управление развитием территорий» Финансов-экономического института ФГАОУ ВО «СВФУ имени М.К. Аммосова» Елена Романова.

Четвертый блок был посвящен вопросам этнологической экспертизы в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока.

Информацию представила председатель постоянного комитета Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) по вопросам коренных малочисленных народов Севера и делам Арктики Елена Голомарева.

Она отметила, что готовясь к круглому столу, в парламенте в режиме ВКС состоялось рабочее совещание постоянного комитета по теме «Традиционное рыболовство в Жиганском национальном эвенкийском районе: проблемы и пути развития». Выступавшие тогда отметили, что представителей КМНС выставляют браконьерами, семь надзорных органов проверяют рыбаков и за 4 рыбы заводят уголовные дела и штрафуют на большие суммы, а в отношении недропользователей никогда не было уголовных дел. Согласно закону о традиционном рыболовстве, представителям КМНС дается право ловить рыбу для собственных нужд на свободных водных объектах. Но полицейские не признают данные права.

«Всего 2656 лицензиатов работают на территории республики, а этнологическую экспертизу прошли – 14. Мы недропользователям лицензию выдаем на 10 лет на безвозмездное пользование, а местные коренные жители не понимают, что происходит на их земле. Поэтому необходимо внести соответствующие изменения в действующее законодательство», — сказала председатель постоянного комитета Ил Тумэна Елена Голомарева.

Выступление Елены Христофоровны продолжила депутат Госдумы РФ Галина Данчикова. Она отметила, что площадка оказалась очень востребованной и высвечивает достаточно большое количество тех актуальных вопросов и проблем, которые существуют в законодательстве. «Многие вопросы исходят из сферы взаимодействия недропользователей с населением, над которым мы бьемся. Сегодняшние события подтверждают, что данная сфера требует регулирования. Если мы не выстроим это системно, то будем постоянно натыкаться на эти проблемы. В ст.15 в Законе «О недрах» говорится, что задачей государственной системы лицензирования является обеспечение социальных, экономических, экологических и других интересов населения, проживающего на данной территории, и всех граждан Российской Федерации», — подчеркнула Галина Иннокентьевна.

В завершение круглого стола председатель Государственного Собрания (Ил Тумэн) Петр Гоголев отметил, что некоторые позиции будут использованы в дальнейшей работе и отработаны в полном объеме.

Спикер Ил Тумэна пригласил заместителя министра природных ресурсов и экологии – руководителя Роснедр Евгения Киселева и заместителя директора по научной работе ФГБУН «Институт мерзлотоведения им. П.И. Мельникова СО РАН» Александра Федорова в Якутию, чтобы обговорить все детали предстоящей работы.

Модератор круглого стола Николай Николаев согласился со всеми конструктивными предложениями участников мероприятия и заверил, что ни одно высказанное замечание не останется без рассмотрения.

