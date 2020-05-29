29.05.2020
17:54
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Политика

Парламент Якутии расширяет «цифру»

27 мая 2020 года, состоялось XVII (внеочередное) дистанционное пленарное заседание Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия), на котором впервые был опробован новый модуль голосования в личном кабинете народного депутата на официальном сайте парламента региона.
Напомним, что Госсобрание (Ил Тумэн) постановлением от 9 апреля 2020 года внесло изменения в свой регламент в связи с распространением новой коронавирусной инфекции. В период введения на территории Республики Саха (Якутия) режима повышенной готовности, чрезвычайной ситуации, ограничительных мероприятий (карантина), чрезвычайного положения, пленарные заседания могут проводиться в дистанционной форме с использованием средств видеоконференцсвязи.
В ходе первого дистанционного пленарного заседания парламента Якутии, которое состоялось 23 апреля, были определенные неудобства в части процедур голосования и подсчета голосов при использовании средств видеоконференцсвязи, затянувшие принятие решений и весь законотворческий процесс.
Для решения проблемы по поручению председателя парламента на официальном сайте Госсобрания (Ил Тумэн) был разработан простой и понятный в использовании модуль голосования, встроенный в личный кабинет народного депутата. Новая технология позволяет парламентариям принять полноценное участие в работе пленарного заседания. Как отметил спикер парламента Петр Гоголев, изначально данная возможность была продумана для заседаний комитетов, но в связи со сложившимися обстоятельствами нашла новое применение, встроившись в строгую процедуру голосования на дистанционных пленарных заседаниях парламента.

«Это всего лишь часть планомерной работы по обновлению сайта Госсобрания. Практически не зная, что иы столкнемся с такими ограничительными мерами в рамках противодействия распространению новой коронавирусной инфекции, мы провели ту работу, которая оказалась очень к месту и востребованной. Функционал личного кабинета депутата мы ранее планировали, чтобы помимо прочего усовершенствовать работу комитетов. Когда народные депутаты не могли физически участвовать на заседаниях, комитеты выносили свои решения в опросном порядке. Находясь, за пределами города Якутска, парламентарии загодя отправляли факсом или по электронной почте свою позицию. Таким образом, полноценно не участвовали в заседаниях комитетов. Для того чтобы повысить эффективность работы комитетов в прошлом году мы решили создать такой модуль на сайте. В январе этого года я поставил задачу завершить этап разработки и начать апробацию модуля, и как раз XVII (внеочередное) дистанционное пленарное заседание Государственного Собрания (Ил Тумэн) проведено с использованием адаптированного уже под пленарные заседания доработанного нового программного продукта», — рассказал Петр Васильевич.

Председатель парламента считает, что упреждающие плановые мероприятия по модернизации сайта, оказались своевременными и востребованными, повысили эффективность работы республиканского парламента.

«Новая система дает возможность полноценного удаленного доступа к тому функционалу, который был доступен в зале заседания. Модуль голосования в личном кабинете депутата позволяет не только дистанционно проголосовать, но также и удаленно записаться на вопросы и выступления. После проведения процедуры голосования его результаты автоматически появляются в модуле. Благодаря этому нововведению значительно ускорился процесс голосования по сравнению с первым дистанционным пленарным заседанием. Кроме того, теперь парламентарии могут в своем личном кабинете напрямую ознакомиться с материалами по повестке заседания. В процессе разработки и тестирования данного модуля мы общались и консультировались с коллегами из других региональных парламентов в части работы в удаленном формате. Насколько мне известно, подобный специализированный программный продукт для онлайн-голосования в работе законодательных собраний субъектов РФ нигде пока не применяется», – рассказал начальник управления информационно-технологического обеспечения аппарата Госсобрания (Ил Тумэн) Михаил Халыев.

Он отметил, что первая апробация нового модуля на практике прошла в целом успешно. По его словам, были выявлены мелкие технические сбои, а также поступили несколько замечаний, которые в дальнейшем будут устранены и учтены при доработке сервиса. Михаил Халыев подчеркнул, что для комфортного удаленного участия в работе пленарных заседаний большую роль играет качество интернет-связи.

Народный депутат Петр Юмшанов, принявший участие в работе дистанционного пленарного заседания из города Москва, положительно оценил новые возможности понятного и удобного функционала личного кабинета и модуля голосования. Он отметил, что работа нового модуля не вызвала никаких вопросов и нареканий, оставив хорошее впечатление. По мнению Петра Петровича определенные неудобства вызвали сбои и помехи в работе видеоконференцсвязи.

Спикер Ил Тумэна Петр Гоголев отметил, что это одна часть запланированной работы по комплексному расширению использования цифровых технологий парламентской деятельности. Протестированный в реальных условиях программный продукт представляет собой практически онлайн-версию работы в зале пленарных заседаний. В личном кабинете депутата имеются сервисы для того, чтобы полноценно участвовать во всей парламентской процедуре, включая обсуждение порядков работы, участие по процедурным вопросам, запись на вопросы и выступления, голосование по любым вопросам и решениям коллегиального органа. Голосование происходит автоматически в защищенном режиме. По итогам прошедшего дистанционного пленарного заседания система онлайн-голосования будет и дальше совершенствоваться. 

Фото: Пресс-служба Ил Тумэна
Источник: Пресс-служба Ил Тумэна
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