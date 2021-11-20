Парламент и правительство Якутии пришли к консенсусу по острому вопросу

В ходе заседания согласительной комиссии по вопросам социальной поддержки граждан, содействия занятости населения, здравоохранения, образования, культуры, физической культуры и спорта, по молодежной политике, развития информационного общества, гармонизации межэтнических отношений, профилактики правонарушений 19 ноября представители Государственного Собрания (Ил Тумэн) и правительства РС(Я) поддержали решение о поэтапном повышении в 2022 году заработной платы «прочей» категории работников бюджетной сферы.

Так, по итогам работы согласительной комиссии принята поправка о выделении дополнительного финансирования в размере 304 млн. рублей на повышение фонда оплаты труда «прочих» категорий работников бюджетной сферы, куда включены общеотраслевые должности руководителей, специалистов и служащих, общеотраслевые профессии рабочих второго уровня с 1 января 2022 года на 3,6 % и с 1 октября 2022 года на 2,4 %.

Изначально, в проекте бюджета Якутии на 2022 год было предусмотрено повышение фонда оплаты труда «прочих» категорий работников с 1 января 2022 года на 3 %.

Разработчики поправки – народные депутаты республики Александр Жирков, Антонина Григорьева, Виктор Губарев, Юрий Николаев, Владимир Чичигинаров, Алена Атласова, Софрон Афанасьев, Феодосия Габышева, Елена Голомарева, Игорь Григорьев, Михаил Гуляев, Яков Ефимов, Андрей Находкин, Андрей Николаев, Евгений Перфильев, Павел Петров, Владимир Прокопьев, Валерий Лютый, Дмитрий Семенов и Федерация профсоюзов РС (Я) – предложили повысить заработную плату не менее, чем на 6 %. Так как 3 % не решает вопросов реального содержания, и не обеспечит необходимую дифференциацию с остальными целевыми категориями.

Вопрос повышения заработной платы для тех категорий специалистов, которые не попали под действие указов президента РФ, сегодня остро поднимается среди населения и активно продвигается народными депутатами республики, единогласно поддержавшими данную поправку.

Напоминаем, данный вопрос поднимался в октябре 2021 года в ходе встречи спикера парламента Якутии Алексея Еремеева с Федерацией профсоюзов Республики Саха (Якутия).

На встрече было отмечено, что рост МРОТ по РФ с 1 января 2022 года в сравнении с 1 январем 2021 года составит 6,4 %, и что в 2017 и 2020 годах повышение заработной платы этой категории работников не производилась. Размер заработной платы «прочих» категорий работников находится на уровне минимального размера оплаты труда. Многих приходится дотягивать до МРОТ, при том, что в нее входят высококвалифицированные специалисты, например, инженеры, обслуживающие сложную медицинскую технику, установленную во всех объектах здравоохранения, и т.д. Отсюда наблюдается и текучка кадров.

Как сообщил председателя постоянного комитета Ил Тумэна по здравоохранению, социальной защите, труду и занятости Владимир Чичигинаров на согласительной комиссии, количество таких работников в Якутии сегодня составляет 35 тысяч человек.

Начальная сумма, предложенная депутатами Госсобрания в поправке, составила 608 млн. рублей — размер разницы при повышении оплаты труда «прочих» категорий работников с 1 января 2022 года на 3,6 % и с 1 июля 2022 года на 2,4 %. Кроме того, парламентарии предложили изменить сроки внедрения второго этапа вместо 1 октября на 1 июля 2022 года.

Вице-премьер Ольга Балабкина подчеркнула, вопрос по повышению и индексации заработной платы является одним из приоритетных вопросов, которые ставит правительство. Она отметила, что поправка будет поддержана и предложила, в свою очередь, увеличить размер дополнительного финансирования поэтапно, приняв в рамках закона о госбюджете на 2022 год 304 млн. рублей. Второй этап повышения она предложила ввести с 1 октября 2022 года, согласно действующим методикам. Вице-премьер сообщила, что президент РФ обозначил необходимость повышения МРОТ и прожиточного минимума с 2022 года, сегодня производятся расчёты. В связи с этим, сумма и изменение срока второго этапа вносимой поправки будут рассматриваться при корректировке бюджета на 2022 год.

По итогам рассмотрения в согласительной комиссии данное предложение правительством РС(Я) было поддержано. Комментируя принятие поправки, председатель постоянного комитета Ил Тумэна по науке, образованию, культуре, средствам массовой информации и делам общественных организаций Феодосия Габышева отметила, что по итогам согласительной комиссии народные депутаты республики совместно с правительством Якутии пришли к единому консенсусу, определив сумму и сроки. Работа по данному вопросу продолжается.