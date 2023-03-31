Парк Якутска приглашает на праздник «Здравствуй, весна»!

1 апреля с 13.00 часов Парк культуры и отдыха города Якутска приглашает горожан и гостей столицы окунуться в атмосферу настоящего весеннего праздника. Именно к этому дню работники парка подготовили народную программу «Весна идет, солнце за руку ведет» — конкурс на самый большой платок и оригинальный сарафан.

Также состоится праздник под открытым небом — фестиваль шашлыка «Вкусные ряды парка». Участники фестиваля приготовят шашлыки, с использованием собственной секретной рецептуры.

Зарядиться хорошим настроением можно в праздничной программе «Здравствуй, весна – 2023!». Любителей и почитателей спорта ждет спортивная интерактивная программа. В праздничный день дети могут повеселиться на аттракционах, станут участниками детской программы «Планета под названием «Детство». В зажигательной молодежной концертной программе прозвучат любимые многим песни, популярные танцевальные композиции. Незабываемая атмосфера праздника никого не оставит равнодушным. Все желающие смогут проявить свои таланты, творческие способности и фантазию в самых разных конкурсах праздника.