Парк «Чукул» — бизнес-проект на «дальневосточном гектаре»

Инициативная группа жителей Якутска по коллективной заявке оформила 12 «дальневосточных гектаров» в 55 километрах от республиканской столицы. Сегодня о проекте «Природный парк “Чукул”» уже знают многие: на территории парка проходят спортивные и экологические мероприятия, народные праздники, организован досуг для детей и взрослых. В период распространения коронавируса активное развитие природного парка приостановилась – но по мере смягчения ограничительных мер авторы проекта возвращаются к плановой работе. Пресс-служба Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике побеседовала с основателем проекта.

«Землю мы оформили в мае 2017 года. Главной целью проекта «Природный парк “Чукул”» является улучшение качества природной среды в непосредственной близости от Якутска, — рассказывает получатель земли по программе «Дальневосточный гектар» Олег Степанов. – Под улучшением качества мы подразумеваем сохранение локальных природных объектов, развитие экологического сознания у населения, внедрение альтернативных источников энергии и «зелёных технологий» при строительстве. Например, свою работу мы начали с большой уборки территории, со сбора мусора — привели наши гектары в порядок. При этом весь собранный пластик пошёл на строительство экспериментального дома «на гектаре». Перед началом стройки мы провели традиционный обряд «алгыс» — это ритуал очищения и благопожелания, обращение в верхним божествам через стихию огня и задабривание духов местности. В ходе ритуала сжигают пучок конского волоса, чтобы запахом открыть духам дорогу, а затем оладьями и кумысом кормят огонь, через дух огня обращаясь к остальным духам. Алгыс проводят для защиты нашей планеты, для баланса сил и благополучного и устойчивого развития. Поэтому дом мы строим по графику и даже представили его в качестве одного из номинантов на получение гранта в экологическом конкурсе “Экодействие”».

По словам участников проекта, идея создания на «дальневосточных гектарах» природного парка вызывает у людей большой интерес, и это внушает оптимизм и надежду на динамичное развитие. Основа природной территории парка — сосновый бор и берёзовые рощи, здесь протекает река Чукул и есть два рыбных озера, окружённые живописными лесными лугами. Такой природный парк – идеальное место для занятий спортом, рыбалки, комфортного детского отдыха. «На гектарах» проходили соревнования по скандинавской ходьбе, проводились акции по посадке саженцев деревьев и мастер-классы по сбору дикоросов и лекарственных растений, сюда приезжали рыбаки и туристы на семейный отдых – а после полного снятия ограничений, уверены хозяева, жизнь здесь окончательно вернётся в прежнее русло. В планах — проведение соревнований по спортивному ориентированию, продолжаются работы по развитию внутренней инфраструктуры парка.

«Не уверен, что многие смогут поехать в этом году в отпуск так же, как они делали это раньше, — говорит Олег Степанов. – Но людям нужно отдыхать! И желательно делать это за пределами городских квартир. Поэтому возможности нашего природного парка к услугам жителей Республики. Добро пожаловать! Природа наших мест удивительна и может составить конкуренцию многим известным туристическим регионам. Гости парка в этом убедились».

Примеров успешной реализации бизнес-проектов на «дальневосточном гектаре» В Республике Саха (Якутия) становится все больше. На сегодняшний день, по данным АРЧК, здесь заключено 9255 договоров безвозмездного пользования, что является четвёртым результатом по ДФО после Приморья, Хабаровского края и Сахалинской области, а количество участников программы в регионе приближается к 29 000. Для получателей «дальневосточных гектаров» в Якутии доступны меры государственной поддержки, ознакомиться с которыми можно на сайте Агентства. Сумма субсидий и выплат в адрес участников государственной программы «Дальневосточный гектар» на сегодняшний день составила здесь без малого 41 миллион рублей.

Информация предоставлена пресс-службой Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике