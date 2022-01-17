Парк будущих поколений ждет творческие работы школьников

Создавай историю Парка будущих поколений с нами: ждем ваших заявок на конкурсы!

Продолжается прием заявок на творческие конкурсы Парка будущих поколений. В них могут принять участие школьники, проживающие на территории республики.

Целевой фонд будущих поколений совместно с филиалом Национальной библиотеки Республики Саха (Якутия) «ДТК – Центр чтения» творческие конкурсы.

Первый конкурс — творческий конкурс рассказов «Один день в Парке будущих поколений».

Участникам необходимо написать в произвольной форме рассказ о том, как бы они провели один день в Парке. Отметим, что будущий Парк будет поделен на тематические зоны: 6 материков (Евразия, Африка, Австралия, Антарктида, Северная Америка, Южная Америка) и 5 мировых океанов (Атлантический, Тихий, Северный Ледовитый, Индийский и Южный), в связи с чем основной сюжет должен строиться вокруг темы кругосветного путешествия. Крайне желательно, чтобы повествование велось от первого лица с описанием своих первых впечатлений от увиденного. При этом важно понимать, что рассказчик не ограничивается в плане воображения и может воплотить на страницах своей работы любые идеи, связанные с тематикой Парка.

Второй конкурс – творческий конкурс рисунков «Нарисуй персонаж Парка будущих поколений».

Условие: придумать и нарисовать персонажа Парка. Необходимо проиллюстрировать основную позу, по желанию — несколько дополнительных поз и эмоций персонажа. Образ персонажа должен олицетворять идею и уникальные особенности будущего Парка. Участники не ограничиваются в плане воображения и могут воплотить в рисунках любой образ, подходящий Парку.

Победители получат ценные призы и подарки. Отборочный этап конкурсов проходит с 10 декабря 2021 года по 31 января 2022 года. Работы принимаются по 31 января 2022 года включительно по ссылкам на Google-Forms:

Конкурс рассказов — https://forms.gle/SogoWw1suCCXRygLA

Конкурс рисунков — https://forms.gle/Kw7BKGNdAWhrXAyc7

По всем возникшим вопросам обращаться по номеру телефона: + 7 (924) 462-48-85, Валерий.

Напомним, парк будущих поколений строится в самом центре столицы и будет введен в 2025 году. Он станет центром притяжения детей и молодежи, активного отдыха и полезного досуга. Здесь каждый ребенок сможет развиваться творчески и интеллектуально, получать новые знания, актуальные навыки и компетенции будущего.

Подробнее о Парке будущих поколений сайте Целевого фонда будущих поколений РС (Я):

http://fondyakutia.ru/2022/01/14/polozhenie-konkursa-risunkov-sredi-shkolnikov-sozdaj-geroya-parka-b…

http://fondyakutia.ru/2022/01/14/polozhenie-konkursa-rasskazov-sredi-shkolnikov-odin-den-v-parke-bud…