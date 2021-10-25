Парень из Якутии стал Топ-1 трейдером по РФ и СНГ 😎👍🏻

Ефим ГОТОВЦЕВ — родом из Усть-Алданского улуса, по образованию программист. Сейчас он профессиональны трейдер и инвестор.

Так что же такое «трейдинг»? Это новый взгляд, свежий воздух к торговле на бирже, все мы слышали слова брокер, Уолл Стрит, акции, облигации и валюта, все операции связанные с торговлей этими субъектами и является трейдингом.

Ефим выпускник школы Mail Group, еще со студенческой поры изучает мир финансов.

В третьем квартале 2021 года, по версии международного брокера Open FX, наш земляк Ефим стал ТОП-1 трейдером по РФ и СНГ, он заработал на торговле 47,7% своего капитала в месяц, и так стабильно он зарабатывает ежемесячно, опередив трейдеров со всего мира, а их между прочим более 250 тысяч.

Сам Ефим отмечает, что зарабатывать на рынке может каждый, достаточно иметь выход в Интернет и иметь необходимую базу знаний. Для своих земляков он еженедельно проводит бесплатные мастер-классы на своей Инстаграм-странице, туда может попасть любой желающий и получить опыт, знания от топового трейдера.

Ефим ГОТОВЦЕВ:

— Вообще я сам еще будучи школьником самостоятельно изучал финансовый рынок, посмотрев фильмы про брокеров, вдохновился этой деятельностью, романтизировал все эти цифры, торги, продажи и покупки. Серьезно изучал как работает биржа, читал соответствующую литературу и уже став студентом, где-то в 2016-2017 году, впервые открыл брокерский счет и начал приступать к торгам. До этого я занимался тем что учился на программиста, а так же серьезно занимался футболом, играл в Первой лиге Якутии.

Что сказать про минусы и плюсы? Они наверное есть везде, в любой профессии, а конкретно минусы быть трейдером в Якутии это конечно же разница во времени, американская биржа открывается в 9:00 утра по Нью-Йорку, когда как в Якутске уже 21:00 вечера, то есть моё рабочее время — в основном ночью. Но ничего, мой организм уже давно привык (смеётся). А плюсов конечно много, я занимаюсь любимым делом, постоянно расширяю свои знания, расту профессионально и хорошо монетизирую свои умения(смеётся).

Что касается новшеств, то посмотрите фильм «Волк с Уолл Стрит» с ДиКаприо, это Америка 80-х и рынок в то время работал по старинке, бумажные записи, бесконечные телефонные разговоры со своим брокером, сейчас же в современном мире, благодаря Интернету, сделки можно совершать в один клик. И в дальнейшем эта тенденция будет только улучшаться, появятся новые площадки для совершения сделок (например, ТинькоффИнвестиции, ВТБИнвестиции) уверен, что появятся новые современные механизмы.