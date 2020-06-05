Парень из 17 квартала, став волонтером, помогает своим бывшим соседям

Волонтерский центр Партии “Единая Россия” продолжает оказывать помощь нуждающимся

Айсен Антонов раньше проживал в 17-м квартале города Якутска. Теперь он студент и окончил первый курс института математики и информатики СВФУ.

Айсен вступил в ряды волонтеров в апреле. В течение около двух месяцев каждую волонтерскую смену он доставляет горячие обеды, лекарства, продукты первой необходимости нуждающимся.

Во время развоза горячих обедов социальной столовой Айсен Антонов посетил тот район, где раньше проживал. “С того момента, когда мы здесь жили, мало что изменилось”, — отметил он.

Отрадно, что молодые люди не забывают свои корни, помогают жителям районов, где они выросли.