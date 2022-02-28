Парасковья Козлова: В трудное время мы должны сплотиться и поддержать руководство своей страны

Якутяне не могут оставаться равнодушными к военным действиям, которые происходят в Украине. Депутат Якутской городской Думы, председатель постоянной комиссии по развитию пригородных территорий и агропромышленного комплекса Парасковья КОЗЛОВА выразила свое мнение:

«В данной ситуации я поддерживаю политику президента и правительства Российской Федерации.

В трудное время мы должны сплотиться и поддержать руководство своей страны, это в мирное время можно ругаться, а сейчас важна консолидация всех жителей России. Сейчас со всех новостных каналов льется информационный поток, который иногда не соответствует действительности, поэтому важно доверять только официальным источникам, выступлению президента, министра иностранных дел Сергея Лаврова. Я бы рекомендовала не доверять непроверенным источникам», — подытожила Парасковья Афанасьевна.