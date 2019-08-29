Парашютисты-пожарные: бойцы невидимого фронта

Далеко не все знают, что есть такая профессия — парашютист-пожарный. Эти люди тушат лесные пожары, прыгают с парашютом в горящий лес и работают там до полной ликвидации пожара, поэтому нередко ночуют в лесу. На днях парашютисты-пожарные Якутского авиаотделения ГБУ РС(Я) «Авиалесоохрана» вернулись с длительной командировки, где они с начала пожароопасного сезона самоотверженно тушили лесные пожары в северных, западных и заречных районах республики. Сегодня мы побывали на базе ГБУ РС(Я) «Авиалесоохрана» и пообщались с этими отважными ребятами.

«Тушение пожаров – чисто мужская работа»

В этом пожароопасном сезоне особо сложная обстановка наблюдалась в Верхоянском районе, куда была направлена группа парашютистов-пожарных в составе 10 человек. Среди них был парашютист-инструктор Егор Дьяконов, который работает здесь уже девятый год.

— В Верхоянском районе основная задача у нас была – защищать от огня населенные пункты. Потому что некоторые пожары полыхали поблизости. Местное население очень помогало нам, многие люди вышли вместе с нами тушить пожары. Как я попал в авиалесоохрану? У меня с детства была мечта прыгать с парашютом. Именно благодаря этой работе я сумел воплотить её в жизнь. Считаю, что тушение пожаров – это чисто мужская работа. Здесь работают только сильные духом, выносливые и ответственные люди. Парашютисты – народ суеверный. Говорить «последний прыжок» у нас не принято. Надо говорить «крайний».

«Волнуюсь перед каждым прыжком»

К числу самых опытных парашютистов-пожарных учреждения также относится Андрей Евдокимов, который семь лет назад пришел сюда, как говорится временно, но остался навсегда. Сегодня Андрей парашютист-пожарный 1 класса, у которого за плечами порядка 120 прыжков.

— Конечно, до сих пор есть волнение перед каждым прыжком, особенно волнуюсь после долгой передышки, потом отпускает и вновь захватывает. Не скажу, что тушить пожары – это легко. Особенно бывает трудно в первые дни, когда приходится работать по ночам, разжигать встречный огонь, вести окарауливание. В такие дни приходится спать всего четыре часа в сутки. Потом после ликвидации пожара нас перебрасывают уже на другие пожары. И так все лето. Мы, постоянные работники авиалесоохраны, уходим в отпуск с середины октября, примерно на 100 дней, потом с февраля снова приступаем к работе, начинаются тренировки, экзамены. Коллектив у нас сплоченный, все поддерживаем и помогаем друг другу. Так что я здесь точно буду работать до пенсии (смеется). Потому что, что отработав 17 лет в авиалесоохране, можно заработать досрочную пенсию».

«Всерьез и надолго»

Самый молодой и перспективный Егор Николаев парашютистом-пожарным работает первый год, поэтому для него все ново и интересно. Молодой человек признается, что пришел в авиалесоохрану всерьёз и надолго.

«Профессию парашютиста-пожарного считаю очень почетной и благородной. Наша работа дает возможность увидеть новые места, защищать населенные пункты, спасать диких животных и редких растений. Совершая свой первый-второй прыжок с парашютом особо не боялся, потом только начал осознавать и немного бояться. Но, когда открывается парашют, захватывает дух и огромный взрыв адреналина. Это ни с чем несравнимое чувство, может, поэтому многие ребята выбирают эту профессию раз и навсегда».

«Иркутянин стал якутянином»

Парашютист-пожарный Артур Трофимов также как и остальные ребята твердо решил связать свою судьбу с авиалесоохраной, что даже в этом году поступил в ЯГСХА на специальность «Лесное дело».

«Я родился и вырос в Иркутской области, в деревне Большой Патом Бодайбынского района. Он находится рядом с границей Ленского и Олекминского районов. В авиалесоохрану попал чисто случайно, приехал в Якутск и начал искать работу, наткнулся на объявление о том, что нужны «сезонники» на период пожароопасного сезона. Так и остался в Якутске, встретил жену, родился ребенок. Работа мне очень нравится, этим летом тушили лесные пожары в Хангаласском, Мегино-Кангаласском, Алданском и Верхоянском районах».

Вот так далеко не каждому удаётся освоить эту нелёгкую профессию. Основные качества, которыми должен обладать каждый огнеборец – самоотверженность и ответственность. Помимо личностных качеств, лесной пожарный должен быть сильным, ловким и выносливым. Один только комплект обмундирования парашютиста-пожарного может весить до 20 кг. А процесс тушения может затянуться на многие дни и даже месяцы, особенно, когда огонь успел охватить большие территории. Без преувеличения можно сказать, что в ГБУ РС(Я) «Авиалесоохрана» Минэкологии Якутии работают самые лучшие и редкие профессионалы своего дела.