Парахина прочат в Госдуму

Региональный лидер ЛДПР в Якутии, депутат Ил Тумэна Гаврил ПАРАХИН может получить мандат депутата Госдумы. Вместо Александра КУРДЮМОВА, который перейдет на работу в Центризбирком. Об этом «с высокой долей вероятности» сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источник, близкий к руководству партии.

Выбор кандидатуры Парахина связан с тем, что проблемы Дальнего Востока — это одна из приоритетных тем партии, пояснил собеседник издания.

Гаврил Парахин ранее баллотировался на выборы разного уровня, в том числе мэра города Якутска и главы Якутии, однако безрезультатно. Однако ему удалось дважды избраться в Ил Тумэн. С его приходом на пост регионального лидера ЛДПР в Якутии, партия значительно упрочила позиции.

Справка:

Дата рождения: 16 июля 1972 года

Место рождения: г. Якутск Якутской АССР

Образование: высшее

Специальность: физическое воспитание

Место работы: директор, ИП «Парахин Г.П.»

Биографическая справка:

Образование:

1994 — Якутский государственный университет им. М.К. Аммосова, учитель физической культуры.

Трудовая деятельность:

1989 – 1990 гг. — гардеробщик средней школы № 27;

1990 – 1991 гг. — рабочий средней школы № 27;

1992 – 1993 гг. — электромонтер 3 разряда малого предприятия «Надежное»;

С 1997 г. по н/в — индивидуальный предприниматель.

Помощник депутата Государственной Думы Федерального Собрания РФ, руководителя фракции ЛДПР в Государственной Думе Федерального Собрания РФ В.В. Жириновского по работе в Республике Саха (Якутия).

Народный депутат Республики Саха (Якутия) V, VI созывов.