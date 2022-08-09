09.08.2022
17:17
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Мультикультурная Якутия

Парадное шествие народов республики в Якутске

На площади Орджоникидзе прошло парадное шествие народов Якутии «Мы вместе – Россия» в рамках национального обрядового праздника «Кочевье». Мероприятие посвящено Году культурного наследия народов в России, 100-летию Якутской АССР и Году матери в республике, сообщает ЯСИА.

В мероприятии приняли участие Ассамблея народов республики, представители коренных малочисленных народов Севера, а также председатель комитета по делам Арктики и вопросам коренных малочисленных народов Севера Елена Голомарева.

Фото: Марии Васильевой, ЯСИА
Источник: Саина Титова, ЯСИА

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