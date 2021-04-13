Парад юных талантов Якутии

В Доме дружбы народов им. А.Е. Кулаковского в рамках межнационального проекта «Поют и танцуют дети национально-культурных объединений» состоялся концерт «Парад юных талантов».

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Зрителей порадовали выступлениями детский ансамбль «Раздолинки» народного хора русской песни «Раздолье», руководитель Мирослава Пигур; представитель Республиканской русской общины Михаил Котельников; детская группа фольклорного ансамбля «Гиркилэн», руководитель Анастасия Куличкина; носитель эвенского языка Арылхан Лебедев; солист вокального ансамбля казачьей песни «Вольница» Алексей Бондаренко; потомок государевых ямщиков Саша Голоков; представительница Ассоциации корейцев г.Якутска Юн-Ми Ха; ансамбль «Ариран» Саха-корейской СОШ; бурятский ансамбль «Наранай Туяа»; танцевальный коллектив «Арарат», руководитель Гоар Манукян; Марина Петросян; Арина Суюндюкова; Ангелина Назарян; творческое объединение «Контраст» Детского подросткового Центра, руководитель Ольга Попова.

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Завершился проект флешмобом «Единение» и пожеланием всем присутствующим мира и согласия между всеми народами. Сегодня всех объединили песни и танцы народов, населяющих нашу многонациональную Якутию.

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Организатор проекта – отдел межнациональных отношений Дома дружбы народов им. А.Е. Кулаковского.

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Цели и задачи: развитие массовости и повышения исполнительского мастерства солистов и творческих коллективов, поиск новых талантов; формирование культуры общения на основе традиций и обычаев народов Республики Саха (Якутия); совершенствование форм детского и юношеского творчества, направленного на освоение, сохранение и развитие традиций народной культуры в современных условиях; воспитание любви к своему родному краю.

Ведущая – Валентина Макарова, культурное общество цыган РС(Я).