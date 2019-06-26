Парад всадников в Якутске состоится завтра

Окружная администрация города Якутска приглашает горожан и гостей столицы стать зрителями уникального события. В преддверии самого ожидаемого национального праздника «Ысыах Туймаады» впервые в нашем городе проводится парад северных конных всадников «Дьөһөгөй оҕолоро Айыы аартыгынан». В акции примут участие руководство Республики Саха (Якутия) и города Якутска, руководители республиканских министерств и ведомств, народные депутаты, известные политики и артисты, коневоды республики. Парад проводится в целях сохранения и развития уникальной культуры северных всадников и скотоводов Арктики. Праздничное шествие всадников в нарядном убранстве отражает ценностные основания самой северной коневодческой культуры Якутии. Дата проведения: 27 июня . Начало: 18.00 часов. Место сбора: площадь Дружбы. Маршрут следования: площадь Дружбы – площадь Орджоникидзе – Үс Хатыҥ (Намский тракт, 17 км, ипподром). Источник: Пресс-служба Окружной администрации г. Якутска

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