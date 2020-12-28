Парад наград в мэрии Якутска

Сегодня, 28 декабря глава города Сардана Авксентьева на торжественной планерке вручила государственные награды сотрудникам Окружной администрации г. Якутска и Якутской городской Думы, отличившимся в работе по итогам 2020 года.

Почетное звание «Заслуженный работник образования РС (Я)» присвоено заместителю главы городского округа «город Якутск» Наталье Романовой.

Знаком отличия РС (Я) «Гражданская доблесть» отмечены: главный специалист Управления бухгалтерского учета и отчетности Любовь Алексеева, ведущий специалист Отдела опеки и попечительства Елена Наумова, начальник Департамента финансов Ольга Максимова, заместитель руководителя МКУ «Управа Сайсарского округа» Ирина Садовникова, начальник отдела по приему документов Паспортно-регистрационного управления МКУ «Департамент жилищных отношений» Марина Хабарова.

Почетный знак «Отличник архивного дела Республики Саха (Якутия)» вручен главному специалисту архивного отдела МКУ «Управление делами» ГО «город Якутск» Варваре Захаровой.

Лучшим муниципальным служащим ГО «город Якутск» названы: заместитель председателя-аудитор Контрольно-счетной палаты города Якутска Георгий Рехлясов, главный специалист Управления кадров ОА Варвара Левочкина, начальник Управления по документообороту Якутской городской Думы Евгения Павлова.

Почетной грамотой главы города с вручением серебряным знаком отмечены: заместитель главы — руководитель аппарата Окружной администрации Павел Кириллин, начальник Управления администрации Тулагино-Кильдямского наслега Егор Попов, главный специалист Отдела опеки и попечительства Нюргустана Степанова, заместитель начальника отдела эксплуатации и инженерного обеспечения МКУ «Управление делами» Григорий Хабытчаров, начальник–главный бухгалтер Управления бухгалтерского учета и отчетности Валентина Ермолаева. Благодарственные письма Окружной администрации города Якутска вручены: начальнику материально-технического обеспечения МКУ «Аппарат по обеспечению деятельности Якутской городской Думы» Евгению Флегонтову, начальнику управления бухгалтерского учета и отчетности Якутской городской Думы Марии Кириллиной.

Медалью «75 лет Победы в Великой Отечественной войне» Окружной администрации города Якутска награждены: глава города Якутска Сардана Авксентьева, председатель Якутской городской Думы Альберт Семенов, руководитель ГКУ РС(Я) «Управление социальной защиты населения и труда города Якутска при Министерстве труда и социального развития РС(Я)» Семен Матвеев, председатель Совета ветеранов городского округа «город Якутск» Николай Тряпша.

Знаком «За заслуги в финансово-экономической сфере г. Якутска» награждена главный специалист отдела предварительного контроля финансирования и операционно-кассового обслуживания расходов бюджета Департамента финансов Валерия Кирвикова.

Благодарность Якутской городской Думы вручена начальнику Департамента финансов Ольге Максимовой, заместителю начальника Департамента имущественных и земельных отношений Игнатию Попову и начальнику Управления кадров Надежде Поповой.