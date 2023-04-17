Папоян продолжает заключать госконтракты. Даже под арестом

Как в СМИ сообщалось, 26 января 2023 года Якутский горсуд избрал меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении Арагаца Папояна. По информации тгк @yakutsk_vecherniy, он оказался взяткодателем по громкому делу руководителю дирекция жилищного строительства РС(Я) Игоря Ткаченко.

Тем не менее, компания «Оптима-Строй», директором которой является Папоян, продолжает выигрывать торги и заключать госконтракты. Подследственный Папоян, находясь под домашний арестом, выиграл конкурс на капитальный ремонт школы №29 и заключил 20 марта соответствующий контракт с мэрией Якутска на 122 миллиона рублей ( как раз перед этим, 15 марта, Якутский горсуд продлил ему срок домашнего ареста на месяц).

Тгк Торбозное радио опубликовал скриншоты соответствующего муниципального контракта и допсоглашения к нему.

Интересно, что при проведении конкурса мэрией было установлено требование, что победитель торгов обязан выполнять работы без авансирования, а оплата будет осуществляться по факту выполненных работ. Как утверждает тгк Торбозное радио, это требование во многом способствовало победе «Отптима-Строй» в конкурсе, так как не все конкуренты могли выполнить это условие.

Но уже через три дня после заключения контракта с единственным оставшимся участником торгов — «Оптима-Строй», то есть 23 марта мэрия и Папоян заключили дополнительное соглашение, установив, что «Оптима-Строй» получит аванс в размере 36 миллионов рублей.

Невольно возникает вопрос, не было ли тут сговора?

Торобозное радио так же приводит сведения, с каким качеством компания «Оптима-Строй» исполняет другие муниципальные контракты: в 2018 году она строила многоквартирный дома для детей-сирот по ул. Бабушкина, дом №12, корпус 3, строение 1 и многоквартирный дом №12, корпус 3.

В этих домов были выявлены многочисленные строительные дефекты, компания «Оптима-Строй» должна была устранить их в рамках гарантии при заключении муниципальных контрактов, но не сделала этого. И окружной администрации Якутска пришлось в июле 2022 года подать в суд. Лишь 21 марта 2023 года было заключено мировое соглашение, в рамках которого застройщик признал иск и обязался устранить все недоделки в домах сирот.

Компания Оптима-Строй была создана в 2003 году и заключила за это время более 125 государственных и муниципальных контрактов на общую сумму свыше 3,3 миллиарда рублей.

Основным заказчиком для Папояна является муниципальное казенное учреждение «Главстрой» Городского округа «город Якутск».