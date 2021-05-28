ПАО «ЯТЭК» создает новую точку экономического роста на Дальнем Востоке

В среднесрочной перспективе Республика Саха (Якутия) станет перспективным центром газодобычи на Дальнем Востоке, а пос.Кысыл-Сыр Вилюйского улуса новой точкой экономического роста республики.

Реализация проекта Якутский СПГ, а также первоочередные мероприятия, касающихся социально-экономического развития посёлка Кысыл-Сыр Вилюйского улуса, обсуждены 28 мая в ходе рабочего совещания главы Якутии Айсена Николаева с участием мажоритарного акционера ПАО «ЯТЭК» Альберта Авдоляна и генерального директора ПАО «ЯТЭК» Андрея Коробова.

Генеральный директор ПАО «ЯТЭК» доложил о реализации крупномасштабной программы геологоразведочных работ, развития промышленной инфраструктуры, необходимой для обеспечения добычи газа в объемах согласно параметрам проекта Якутский СПГ. В 2021 году компания планирует значительно прирастить запасы природного газа более чем на 10%. Также обсудили вопросы социально-экономической значимости компании. Так, в 2020 году компания «ЯТЭК» осуществила налоговые платежи в сумме 2,5 млрд рублей, из которых 630 млн рублей поступили в республиканский и местные бюджеты.

В декабре 2019 года правительством Якутии утверждён план социально-экономического развития посёлка Кысыл-Сыр Вилюйского улуса на период до 2025 года. ПАО «ЯТЭК» активно участвует в реализации плана, финансируя не только те мероприятия, по которым является ответственным.

Альберт Авдолян поблагодарил главу Саха (Якутия) Айсена Николаева за слаженную работу и оперативную поддержку бизнеса на всех этапах. Также мажоритарный акционер ПАО «ЯТЭК подчеркнул, что социальная ответственность — главный приоритет его компаний, который лег в основу масштабной социально программы ПАО «ЯТЭК». «Мы понимаем, что реализация крупного инвестиционного проекта возможна исключительно при достойных условиях жизни для сотрудников, поэтому на данном этапе мы уделяем особое внимание модернизации инфраструктуры в п. Кысыл-Сыр», — сказал Альберт Авдолян.

Айсен Николаев отметил, что правительством РС(Я) совместно с компанией «ЯТЭК» разработан качественный план социально-экономического развития посёлка Кысыл-Сыр – основного центра по газодобыче не только республики, но и всего российского Дальнего Востока. «Компания уделяет большое внимание вопросам экологии и охраны окружающей среды, выполняет все требования по разработке Средневилюйского газоконденсатного месторождения. У компании также имеются планы по реализации других не менее важных для социально-экономического развития республики проектов, которые мы поддерживаем и которые в последующем станут основой для развития региона в целом», — отметил Айсен Сергеевич.

В ходе диалога Андрей Коробов доложил главе республики об основных направлениях деятельности и достигнутых результатах ПАО «ЯТЭК», акцентировав особое внимание на совместной работе по укреплению материально-технической базы учреждений социальной инфраструктуры, модернизации объектов ЖКХ, ремонту улично-дорожной сети посёлка Кысыл-Сыр.

В прошлом году компанией начата реализация в посёлке Кысыл-Сыр сразу нескольких проектов, которые станут новыми точками развития поселка. В частности, начато строительство жилого комплекса «Красная горка» для работников компании. Из 20 домов уже построено 10 индивидуальных домов. Планируется строительство на территории жилого комплекса спортивных площадок, детских площадок, магазина, беговой дорожки. Инфраструктура жилого комплекса будет доступна для любого жителя поселка Кысыл-Сыр.

Также завершается проектирование новой производственной площадки компании, важным социальным элементом которой станут мастерские для нужд Кысыл-Сырской СОШ. Помимо этого в прошлом году проведена реконструкция системы уличного освещения на одной из основных улиц посёлка протяжённостью 1,5 км.

В этом году компания планирует открытие площадки по спортингу, мотоклуба для детей и подростков с профилированной трассой и тренерской базой, а к празднованию 60-летия посёлка Кысыл-Сыр будет обустроена смотровая площадка и место для отдыха на берегу реки Вилюй.

Кроме того, в этом году компания начнёт строительство 8-квартирного жилого дома для учителей, уличного спортивного комплекса, проведёт ремонт инженерных коммуникаций общеобразовательной школы с оснащением учебных кабинетов компьютерной техникой и специализированным оборудованием, а также закупит для школы новый автобус.

В сфере жилищно-коммунального хозяйства ПАО «ЯТЭК» активно участвует в строительстве полигона твердых коммунальных отходов, общей площадью 13,16 га для нужд посёлка Кысыл-Сыр, сёл Тымпы, Хампа и Тасагар Вилюйского улуса. Компания профинансировала все проектные работы и выразила готовность профинансировать 50% строительных затрат. Айсен Николаев акцентировал внимание на важности поддержки данного проекта, поскольку на сегодняшний день не существует ни одного проекта в Республике в сфере ЖКХ, в котором частный партнер был готов профинансировать более 50% затрат.

Компания выразила благодарность руководству республики, администрациям Вилюйского улуса и посёлка Кысыл-Сыр за активное решение проблемных вопросов, связанных с водо — и теплоснабжением поселка. Со своей стороны, компания оказывает посильное содействие в развитии дорожной инфраструктуры, в частности, компанией финансируются работы по проектированию внутрипоселковой дорожной сети пос.Кысыл-Сыр для последующей подачи заявки муниципалитета в региональный дорожный фонд.

По итогам совещания Айсен Николаев подчеркнул, что благодаря реализации экономических и социальных проектов ПАО «ЯТЭК» решаются важнейшие задачи развития посёлка Кысыл-Сыр. Вместе с тем, глава региона поручил правительству вместе с администрацией района и посёлка держать на особом контроле вопросы, связанные с выполнением обязательств со стороны республики в рамках реализации плана социально-экономического развития посёлка Кысыл-Сыр. В первую очередь, это касается строительства полигона ТКО, дорожной и социальной инфраструктуры.