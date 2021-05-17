ПАО «ЯТЭК» направило более полумиллиарда рублей на выплаты квартальных дивидендов

15 апреля 2021 года на Внеочередном общем собрании акционеров ПАО «ЯТЭК» принято решения о выплате дивидендов по результатам первого квартала 2021 года в размере 504 млн рублей (с учетом прибыли прошлых лет). Размер выплаты на одну обычную акцию составил 0,61 рубля.

11 мая ПАО «ЯТЭК» начало выплату дивидендов и перечислило 499 млн рублей номинальному держателю. Оставшиеся 5 млн рублей акционерам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, будут выплачены не позднее 2 июня 2021.

Совет директоров Компании решил возобновить выплаты дивидендов в конце 2020 года. Они будут распределяться по справедливой денежной оценке после выполнения всех обязательств, которые ПАО «ЯТЭК» взяло на себя в рамках выполнения глобальной инвестиционной программы и других неотъемлемых обязательных программ Компании. Начало выплаты дивидендов акционерам предусмотрено Стратегией развития Компании до 2025 года. ПАО «ЯТЭК» продолжает повышать инвестиционную привлекательность компании, выплачивая акционерам дивиденды впервые за несколько последних лет.