ЛОРП выполнил план доставки грузов в Арктику

В ПАО «ЛОРП» прошло радиосовещание, на котором подведены итоги работы флота за сентябрь текущего года. В совещании в режиме онлайн-конференции приняли участие заместители генерального директора, специалисты служб и отделов, начальники подразделений пароходства, экипажи судов, находящиеся на водных магистралях Ленского бассейна и на морском участке.

Общий план перевозок на навигацию 2021 года составляет 1540 тысяч тонн, в том числе: нефтепродуктов наливом 358 тысяч тонн, сухогрузов 1182 тысяч тонн. Нарастающим итогом с начала навигации в целом по пароходству отправлен 1 миллион 340 тысяч тонн народнохозяйственных грузов с продукцией 1 миллиард 350 миллионов тонно-километров. Нефтепродукты наливом составили 423,7 тысяч тонн, сухогрузы 917 тысяч тонн. Навигационный план грузоперевозок выполнен на 83 процента.

В настоящее время в эксплуатации находится 211 единиц транспортного флота общей грузоподъёмностью 300,88 тысяч тонн: 149 единиц сухогрузного и 62 единицы нефтеналивного флота.

Общий план перевозок в Арктическую навигацию составляет 400 тысяч тонн: нефтепродуктов наливом 140 тысяч тонн и сухогрузов 260 тысяч тонн. По факту отправлено 425 тысяч тонн, из которых 185 тысяч тонн нефтепродуктов наливом и 240 тысяч тонн сухогрузов. Осталось отгрузить и перевезти около 20 тысяч тонн каменного угля из п.Зелёный Мыс до п.Певек.

Навигация проходила в сложных гидрометеорологических условиях – это ограниченная видимость в связи с лесными пожарами, штормовая погода на морских участках. Кроме того, перебои электроснабжения Зеленомысского речного порта, также стали причиной простаивания флота.

По состоянию на 6 октября на морском участке работает 28 единиц транспортного флота, который в самое ближайшее время должен зайти на Лену. Сегодня главный вопрос – это благополучное завершение арктической навигации.

По сообщениям руководителей подразделений пароходства, затоны готовы к приёмке судов и началу судоремонта 2021-2022гг.

Руководство пароходства нацеливает судоэкипажи в самый сложный осенний период навигации на соблюдение всех норм и правил техники безопасности, неукоснительное выполнение правил безопасности судовождения, трудовой дисциплины, санитарных норм, и одного из важнейших направлений работы флота – экологических норм, на безаварийное завершение навигации 2021 года и благополучное возвращение к родным берегам.