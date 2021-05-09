ПАО «ЛОРП» поздравляет с Днем Великой Победы

С Днём Великой Победы!



Дорогие ветераны Великой Отечественной войны, тыла, дети войны!

От имени Ордена Трудового Красного знамени ПАО «Ленское объединенное речное пароходство» сердечно поздравляю Вас с 76-летием Великой Победы!



С каждым годом все дальше уходят от нас события суровых военных лет, но величие подвига наших дедов и отцов, всего российского народа не померкнет никогда. Этот праздник навсегда останется ярким символом беззаветной воинской доблести, высокой духовности, единства и сплоченности нашего многонационального народа.



В преддверии 9 Мая нас, представителей разных поколений, охватывает особое чувство гордости за нашу страну, героический подвиг ветеранов, который не подвластен времени и хранится в сердцах людей как самая яркая героическая страница истории.



Уважаемые ветераны! На Вашу долю выпали суровые испытания, но Вы проявили несгибаемую силу духа, выстояли и победили. Есть исторические события, значение которых не меркнет с течением времени. Каждый прошедший год лишь с возрастающей силой подчеркивает их величие и значимость. Победа нашего многонационального народа в Великой Отечественной войне навсегда останется в наших сердцах людей.



Память о военном лихолетье, гордость за подвиг воинов и тружеников тыла передаются из поколения в поколение, служат нам нравственным ориентиром.



В этот знаменательный день примите самые искренние пожелания крепкого здоровья, долголетия, весеннего праздничного настроения и семейного благополучия! Низкий Вам поклон.



Народный депутат РС (Я),

генеральный директор ПАО «ЛОРП»

С.А. Ларионов