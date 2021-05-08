ПАО «ЛОРП» поздравил ветеранов с Днём Победы

В эти предпраздничные дни от имени руководства ПАО «ЛОРП» в лице генерального директора Сергея Ларионова сотрудники службы кадров пароходства, профсоюзного комитета поздравили ветеранов с наступающим 76-летием Победы.

Первым поздравили Степана Платоновича Дроздова, единственного участника Великой Отечественной войны, которому идёт 100-ый год. Сотрудники московского представительства пароходства поздравили фронтовика в г.Москва, где живет Степан Платонович, ему вручена солидная материальная помощь и продуктовый набор.

В адрес С.П. Дроздова направлена телеграмма от имени генерального директора С.А. Ларионова: «Уважаемый Степан Платонович!Вся Ваша жизнь связана с флотом, просторами северных рек, С Ленским пароходством. В этот знаменательный день выражаем Вам глубокую признательность за добросовестный, плодотворный труд, высокую самоотдачу, преданность любимому делу. Ваша деятельность — достойный вклад в развитие в ПАО «Ленское объединенное речное пароходство» и пример для нынешних работников. Желаем наикрепчайшего здоровья, семейного благополучия и в добром здравии встретить 100-летний юбилей!». В год 75-летия Победы С.А.Ларионов побывал в гостях у легендарного ветерана и лично поздравил фронтовика с праздником. Портрет С.П.Дроздова украшает памятную фотогалерею на здании управления пароходства в г.Якутске.

Сотрудники службы кадров ПАО «ЛОРП» побывали в гостях у ветеранов тыла Д.А.Бабаевской, А.А.Воронова, В.Г.Готовцева, которые верой и правдой долгие годы служили родному предприятию и вручили материальную помощь и продуктовые наборы. А блокаднику Ленинграда Т.И.Курхинен матпомощь направлена в Ленинградскую область, где ветеран пароходства проживает после выхода на заслуженный отдых.

Александр Архипович Воронов 40 лет проработал в конструкторском бюро Ленского пароходства, на пенсию вышел в должности главного конструктора. Он родился 5 апреля 1935 года в Якутске, во время войны работал в совхозе «Якутский» в овощеводстве. «Мы, мальчишки, с утра до ночи занимались прополкой и поливкой овощей, работы было много, комары злющие, но мысль о том, что и мы приближаем радостный день победы, придавала сил», — вспоминает ветеран тыла А.А.Воронов. Совсем недавно он отметил 85-летний юбилей. Более 60-ти лет живут в любви и согласии с верной спутницей Надеждой Ивановной, которая отметила, что ЛОРП всегда очень внимательно относится к своим ветеранам, помогает не только морально, но и материально, что является хорошим подспорьем для бюджета пожилых людей.

Дина Алексеевна Бабаевская ушла на заслуженный отдых с должности главного бухгалтера Олёкминского речного порта. Родилась 22 июля 1932 года в п.Стеклозавод Курганской области. Во время войны трудилась подсобной рабочей на стекольном заводе, внося свою лепту в общее дело разгрома фашизма. После войны получила образование, переехала в Якутию, вышла замуж и родила троих детей, которые также все выучились и стали достойными людьми.

Василий Гаврилович Готовцев — один из старейших работников Ленского пароходства. «Я родился 15 декабря 1934 в Батагайском наслеге Усть-Алданского района в семье простого крестьянина. Детей было пятеро, отец умер в 1940 году, и вся тяготы легли на мои плечи, так как я был старшим в семье. Работал на сенокосе, пас лошадей, по дому выполнял всю мужскую работу», — вспоминает Василий Гаврилович. После окончания в 1959 году НИИВТа по распределению он был направлен в Киренск, где стал дежурным диспетчером. В 1963 году, в возрасте 29 лет, Василию Гавриловичу доверяют руководство Нюрбинской пристанью. С 1983 года Готовцев – начальник Северо-Якутского районного управления Ленского речного пароходства. Благодаря инициативе и настойчивости Василия Гавриловича в Тикси был оборудован причал, диспетчерская и пункт связи. В сложных условиях арктической навигации он всегда оказывал неоценимую помощь экипажам судов, за что пользовался большим уважением у плавсостава и береговых работников, местной администрации. В 2003 году Василий Гаврилович стал Почётным гражданином Булунского района, перед этим получил звание «Почётный полярник». Все эти награды по правы принадлежат и верной спутнице, супруге Нине Егоровне, с которой Василий Гаврилович живёт в любви и уважении более шестидесяти лет.

В Олёкминске начальник ОСУ Иван Игнашев и председатель профкома Екатерина Орлова поздравили ветеранов тыла и вручили продуктовые наборы и денежные средства. В подразделениях пароходства не только с праздниками поздравляют, но оказывают адресную помощь: по отсыпке дворов, ремонту крыш частных домов ветеранов и многое другое.

В текущем году в ГО «Жатай» ветеранов поздравили совместно — Администрация посёлка, коллективы Жатайского судоремзавода и Якутской нефтебазы. Для всех ветеранов были сформированы хорошие продуктовые наборы и доставлены адресно, а ветераны завода ещё получили и материальную помощь. Директор ЖСРЗ Виктор Шадрин побывал в гостях у ветерана тыла и труда Нины Семёновны Сорокиной, которой недавно исполнилось 95 лет. Следует отметить, что заводчане провели грандиозный субботник и празднично украсили административные здания к 9 мая.

Ветераны тыла и труда Ленского пароходства благодарят руководство ПАО «ЛОРП» в лице генерального директора Сергея Александровича Ларионова, службу кадров, коллектив пароходства за постоянную заботу и внимание, и желают, чтобы речники успешно справились со всеми задачами в навигацию -2021!