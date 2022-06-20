20.06.2022
17:57
179

Экономика

ЛОРП — лидер транспортного комплекса России

30 июня в Москве генеральный директор ПАО «ЛОРП» Сергей Ларионов примет участие в церемонии награждения по итогам ежегодного конкурса Федерального агентства морского и речного транспорта «Лидер отрасли».

 Лучшими из лучших по итогам работы за 2021 годпризнаны: ПАО «Ленское объединенное речное пароходство», АО «Енисейское речное пароходство», ПАО «ДВМП», ООО «БВ Танкер», ФГУП «Росморпорт», ФБУ «Администрация Севводпуть», ФГБУ «АМП Азовского моря» и др.компании.

 ПАО «ЛОРП» уверенно держит лидерство в транспортном комплексе страны по всем показателям. Первую победу в конкурсе Росморречфлота ЛОРП одержал в 2017 году в номинации «Судоходная компания, осуществляющая речные грузовые перевозки (сухогрузы/наливные)». По итогам положительной работы 2020 года ЛОРП также был удостоен звания «Лидер отрасли» — высшей отраслевой награды Российской Федерации. Все эти годы пароходство работает только с положительной динамикой роста как грузоперевозок, так и увеличения экономических показателей.

«Несмотря на негативную макроэкономическую ситуацию, связанную с пандемией коронавируса, и сложную судоходную обстановку, компания за 2021 год имеет положительную динамику. Предприятием выполнены все принятые договорные обязательства. Мы перевезли более полутора миллионов тонн жизненно важных, топливно-энергетических грузов благодаря ответственному подходу к своему делу каждого работника, каждого экипажа», — отметил Сергей Ларионов.

На 20 июня ПАО «ЛОРП» успешно выполняет плановые обязательства завоза жизнеобеспечивающих грузов первого тура навигации 2022 года. На Амгу и Вилюй доставлен плановый объем грузов. Сегодня вечером крайнее судно выходит с р.Вилюй, куда в тяжелейших условиях мелководья суда ЛОРПа доставили 60 тысяч тонн стратегических грузов.

Фото: Пресс-служба ПАО «ЛОРП»
Источник: Пресс-служба ПАО «ЛОРП»

Добавить комментарий

Заполните все поля и подтвердите номер телефона

Подтвердить звонком Подтвердить Телефон подтвержден!

Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх