ЛОРП — лидер транспортного комплекса России

30 июня в Москве генеральный директор ПАО «ЛОРП» Сергей Ларионов примет участие в церемонии награждения по итогам ежегодного конкурса Федерального агентства морского и речного транспорта «Лидер отрасли».

Лучшими из лучших по итогам работы за 2021 годпризнаны: ПАО «Ленское объединенное речное пароходство», АО «Енисейское речное пароходство», ПАО «ДВМП», ООО «БВ Танкер», ФГУП «Росморпорт», ФБУ «Администрация Севводпуть», ФГБУ «АМП Азовского моря» и др.компании.

ПАО «ЛОРП» уверенно держит лидерство в транспортном комплексе страны по всем показателям. Первую победу в конкурсе Росморречфлота ЛОРП одержал в 2017 году в номинации «Судоходная компания, осуществляющая речные грузовые перевозки (сухогрузы/наливные)». По итогам положительной работы 2020 года ЛОРП также был удостоен звания «Лидер отрасли» — высшей отраслевой награды Российской Федерации. Все эти годы пароходство работает только с положительной динамикой роста как грузоперевозок, так и увеличения экономических показателей.

«Несмотря на негативную макроэкономическую ситуацию, связанную с пандемией коронавируса, и сложную судоходную обстановку, компания за 2021 год имеет положительную динамику. Предприятием выполнены все принятые договорные обязательства. Мы перевезли более полутора миллионов тонн жизненно важных, топливно-энергетических грузов благодаря ответственному подходу к своему делу каждого работника, каждого экипажа», — отметил Сергей Ларионов.

На 20 июня ПАО «ЛОРП» успешно выполняет плановые обязательства завоза жизнеобеспечивающих грузов первого тура навигации 2022 года. На Амгу и Вилюй доставлен плановый объем грузов. Сегодня вечером крайнее судно выходит с р.Вилюй, куда в тяжелейших условиях мелководья суда ЛОРПа доставили 60 тысяч тонн стратегических грузов.