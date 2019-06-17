Панихида по профессору Олегу Якимову пройдет в КЦ «Сергеляхские огни»

14 июня после продолжительной болезни ушел из жизни профессор, академик МАИ, журналист и общественный деятель Олег Дмитриевич Якимов. Ему было 84 года.

Гражданская панихида и прощание состоятся во вторник, 18 июня, с 11 часов в культурном центре «Сергеляхские огни» по адресу: Якутск, ул. Белинского, 58.

Олег Дмитриевич создал специализацию «Журналистика» в Якутском государственном университете им. М.К. Аммосова, которая была преобразована в специальность с открытием выпускающей кафедры, что положило начало подготовке в Якутии профессиональных журналистских кадров, в том числе для СМИ на якутском языке и языках малочисленных народов Севера.

Олег Дмитриевич Якимов родился 19 ноября 1934 года в Якутске.

В 1952 году окончил Мухтуйскую среднюю школу (ныне школа №1 г. Ленска), в 1957 году — филологическое отделение Историко-филологического факультета Иркутского государственного университета, в 1980 году — Академию общественных наук при ЦК КПСС.

В 1980 году защитил в Москве диссертацию на соискание ученой степени кандидата исторических наук по теме «Пути повышения эффективности интернационального воспитания средствами печати (На опыте автономных республик, областей зоны БАМа)», в 1991 году — диссертацию на соискание ученой степени доктора исторических наук по теме «Формирование системы печати в национальных регионах Сибири и Дальнего Востока и ее развитие в условиях обновления Советской Федерации».

Во время учебы в Иркутском госуниверситете Олег Дмитриевич специализировался на журналистике и после окончания университета работал в редакции районной газеты в с. Мухтуя (ныне г. Ленск), откуда за проявленные способности к журналистике был переведен в 1964 году на работу заведующим отделом редакции республиканской газеты «Социалистическая Якутия». В 1970 году был назначен редактором этой газеты, которую и возглавлял до перехода в 1990 году на работу в Якутский государственный университет.

Олег Дмитриевич шестнадцать лет возглавлял Союз журналистов Якутии, избирался членом правления Союза журналистов СССР, выезжал за рубеж в качестве главы официальных делегаций журналистов СССР. Ему были присуждены звания «Почетный работник высшего образования Российской Федерации», «Заслуженный работник культуры Якутской АССР» и «Отличник печати Республики Саха (Якутия)». Он был удостоен звания лауреата республиканской премии «За вклад в развитие журналистики Якутии», награжден орденами Трудового Красного Знамени и «Знак Почета», государственными наградами МНР, знаками «За заслуги перед российской журналистикой» и «Гражданская доблесть», именной международной золотой медалью «За выдающийся вклад в мировой гуманизм». Четыре раза избирался депутатом Верховного Совета Якутской АССР.