Пандемия в Якутске: суд приостановил работу магазина и кафе

Якутским городским судом 2 ноября приостановлена деятельность кафе «Армянская кухня» ИП Азатяна К.Д на 30 суток. Предприятие общепита привлечено к административной ответственности по ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ за нарушение режима повышенной готовности и оштрафовано на 30 тысяч рублей. Об этом сообщил председатель Административной комиссии г. Якутска Феликс Антонов.

По итогам проверки, проведенной 14 октября, в кафе выявлены повторные нарушения: не был установлен специальный режим допуска и нахождения в общедоступных помещениях, не соблюдался обязательный масочный режим. В помещении отсутствовали разметки для соблюдения социальной дистанции. За повторное нарушение составлен протокол по ч. 2 ст. 20.6.1 КоАП РФ.

25 июня Якутским городским судом также на 30 суток приостановлена работа магазина «Lavash» ИП Абдуллаева Х.З.. Предприятие торговли привлечено к административной ответственности и оштрафовано на 30 тыс. руб. по ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ. Но Верховный суд РС (Я) решением от 20 августа штраф заменил на предупреждение.

«14 октября в магазине «Lavash» повторно выявили нарушения — не установлен специальный режим допуска и нахождения в общественном месте, граждане не соблюдали масочный режим, кроме того, работникам не были предоставлены средства индивидуальной защиты», — сказал Фекликс Антонов.

В понедельник 2 ноября сводной группой Оперативного штаба города Якутска осмотрено 17 объектов торговли и общественного питания, в 10 из которых выявлены нарушения. Составлено 5 протоколов об административной ответственности, проведено 5 профилактических бесед.

Бар «XO-YKT», кафе «Чудо выпечка», магазины «В тридевятом», «Пуф-пуф», алкогольный маркет «Алмаз», магазин разливных напитков «Пивной двор» работали с нарушениями санитарно-противоэпидемических требований.

В административной комиссии отметили и положительные примеры – все меры безопасности в период распространения коронавирусной инфекции соблюдаются в пивном бар-магазине «BARBOSS», в баре-магазине «Магазин» и других.