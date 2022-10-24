24.10.2022
17:12
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Коронавирус

Пандемия не закончилась: теперь можно получить назальную вакцину

ГАУ РС (Я) «Якутская городская больница №3» приглашает жителей столицы получить назальную вакцину «Гам-Ковид-Вак» против новой коронавирусной инфекции.

«Пандемия не закончилась. Нам крайне важно дальше противостоять коронавирусу, создавая индивидуальный и коллективный иммунитет с помощью вакцинации.  Приглашаем всех жителей пройти иммунизацию против COVID-19», отметила министр здравоохранения Якутии Лена Афанасьева.

В чем преимущества назального введения вакцины? 

Во-первых, простота и безболезненность при использовании препарата. «Гам-КОВИД-Вак» вводится в носовые ходы в виде спрея с помощью шприца с насадкой. 

Во-вторых, на слизистой оболочке носа образуется барьер в виде защитных антител, которые нейтрализуют вирус, пытающийся проникнуть в организм воздушно – капельным путем. 

В-третьих, человек, который вакцинировался интраназально, не является переносчиком коронавируса. 

В-четвертых, сведены к минимуму побочные проявления после иммунизации. 

Интраназальное введение вакцины проводят в два этапа с интервалом в 3 недели. Теперь жители Якутии смогут выбирать способ вакцинации — внутримышечный или назальный.  

График работы кабинета вакцинации ЯГБ №3: Кабинет №414.  Понедельник – пятница с 08.00 – 20.00 ч. В субботу с 09.00 – 15.00 ч. В воскресенье кабинет вакцинации не работает. 

Напоминаем, что вакцинация проводится бесплатно. На вакцинацию можно записаться через контакт-центр по номеру -122 или через портал Госуслуг.

Фото: пресс-службы
Источник: ГАУ РС (Я) «Якутская городская больница №3»

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