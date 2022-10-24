Пандемия не закончилась: теперь можно получить назальную вакцину

ГАУ РС (Я) «Якутская городская больница №3» приглашает жителей столицы получить назальную вакцину «Гам-Ковид-Вак» против новой коронавирусной инфекции.

«Пандемия не закончилась. Нам крайне важно дальше противостоять коронавирусу, создавая индивидуальный и коллективный иммунитет с помощью вакцинации. Приглашаем всех жителей пройти иммунизацию против COVID-19», отметила министр здравоохранения Якутии Лена Афанасьева.

В чем преимущества назального введения вакцины?

Во-первых, простота и безболезненность при использовании препарата. «Гам-КОВИД-Вак» вводится в носовые ходы в виде спрея с помощью шприца с насадкой.

Во-вторых, на слизистой оболочке носа образуется барьер в виде защитных антител, которые нейтрализуют вирус, пытающийся проникнуть в организм воздушно – капельным путем.

В-третьих, человек, который вакцинировался интраназально, не является переносчиком коронавируса.

В-четвертых, сведены к минимуму побочные проявления после иммунизации.

Интраназальное введение вакцины проводят в два этапа с интервалом в 3 недели. Теперь жители Якутии смогут выбирать способ вакцинации — внутримышечный или назальный.

График работы кабинета вакцинации ЯГБ №3: Кабинет №414. Понедельник – пятница с 08.00 – 20.00 ч. В субботу с 09.00 – 15.00 ч. В воскресенье кабинет вакцинации не работает.

Напоминаем, что вакцинация проводится бесплатно. На вакцинацию можно записаться через контакт-центр по номеру -122 или через портал Госуслуг.