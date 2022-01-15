Пандемия не стала препятствием для якутских предпринимателей

В Москве 14 января в четвертый раз прошел форум Торгово-Промышленной палаты «Успешная семья – успешная Россия». В пленарном заседании форума приняли участие премьер-министр России Михаил Мишустин, председатель правления ТПП России Сергей Катырин, генеральный директор АО «Корпорация МСП» Александр Исаевич и два руководителя регионов – Айсен Николаев и губернатор Рязанской области Николай Любимов. Участники обсудили действующие меры поддержки бизнеса в регионах, а также посетили выставку лучших семейных предприятий страны, среди которых особый интерес вызвали якутские компании.

Айсен Николаев отметил, что в период пандемии правительство республики предприняло ряд важных антикризисных мер. «Системная работа правительства Якутии помогла значительно снизить контрольно-надзорную нагрузку на бизнес: в рейтинге по административному давлению Якутия поднялась с 77 на 22 место, преодолев за год 55 позиций. На начало 2020 года в Якутии было 87 тысяч занятых в предприятиях МСП. Сейчас на 1 января — 117 тысяч. То есть за 2 года, несмотря на пандемию, на все проблемы, 30 тысяч человек пришли в малый бизнес. Это главный и самый приятный результат нашей работы», — отметил глава Якутии.

Премьер-министр Михаил Мишустин заявил на пленарном заседании, что государство продолжает целенаправленную политику по поддержке малого бизнеса в период пандемии Covid-19. Действует нацпроект по малому и среднему предпринимательству. Большинство семейных предприятий относится к МСП и может рассчитывать на меры государственной поддержки. Глава правительства также рассказал, что создается цифровая экосистема для МСП и будет усовершенствован порядок применения кодов ОКВЭД.

В рамках форума прошла выставка «Ярмарка семейного бизнеса», где были представлены лучшие семейные предприятия страны, и среди них – ювелирная компания «Оьуор утум» (производит украшения), СПоК «Тирэх» (продукция из ягод), ателье «Кэрэ» (национальная якутская одежда).

Стенд якутских ювелиров лично посетил премьер-министр Михаил Мишустин: предприятие вошло в топ-5 лучших семейных предприятий России. Сегодня «Оьуор утум» выпускает более 5000 моделей изделий из золота и серебра. Компанию на форуме представляли Любовь и Станислав Заболоцкие.

«Прошедший форум подтвердил, что от развития малого бизнеса, в том числе семейного, зависит экономическое благополучие всей нашей страны. Курс на приоритетную поддержку малого бизнеса обозначен премьером Михаилом Владимировичем Мишустиным. Примерно ¾ предприятий страны имеют семейную основу. Именно в кругу семьи лучше сохраняются традиции и уникальные секреты мастерства, в какой сфере бы ни работал этот бизнес. Поэтому якутских предпринимателей ждут отличные перспективы как на российском, так и на международном рынке», — добавил Айсен Николаев.