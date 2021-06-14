Пандемия не повлияет на график сдачи ЕГЭ

Антиковидные меры, которые принимаются в пунктах сдачи ЕГЭ, позволяют сохранить график сдачи экзаменов на территории всей страны, сообщает ТАСС со ссылкой на минпросвещения РФ.

«Государственная итоговая аттестация проходит в плановом режиме согласно утвержденному расписанию. Региональные органы управления образованием при непрерывной федеральной поддержке реализуют намеченный комплекс по защите здоровья всех участников экзаменационного процесса, что позволяет сохранить график ЕГЭ на территории всей страны, включая Москву», — говорится в сообщении.

Отмечается, что большая часть экзаменов прошла в штатном режиме. Экзамены по информатике завершат основной период ЕГЭ 25 июня.

«Все помещения и аудитории, задействованные в итоговой аттестации, проходят обязательные процедуры дезинфекции, проветривания, а на самих экзаменах действуют специальные правила дистанционной рассадки, особые условия входа и выхода в помещения, и все зоны снабжены необходимыми антисептиками и иными средствами защиты», — добавляется в сообщении.

По информации министерства образования и науки Якутии, в 2021 году в республике работает 231 пункт проведения экзаменов, из них на дому для детей с ограниченными возможностями здоровья – 7 пунктов. В Якутске – 21 пункт, из них 2 на базе государственных учреждений, 1 – на базе СУНЦ СВФУ, 18 – на базе муниципальных.

В регионально-информационную систему ЕГЭ включены 5 950 человек (в прошлом году – 8 761 человек).